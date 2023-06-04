夏天殺到「沖凍水涼竟是錯？」專家教最簡單消暑方式一招降溫

天氣漸漸變熱，不少人為了消暑總會快速沖凍水涼，但最近有專家表示，其實沖凍水涼並不會讓體溫下降，想要感覺涼爽，還是應該要沖熱水涼。



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據《鏡報》（Mirror）報導，多明尼克（Dominic Lees-Bell）是專門製作浴室用品的供應商，他在受訪時表示，最簡單的降溫方式，其實是沖熱水涼。

多明尼克說，沖凍水涼或浸凍水浴其實會讓體溫更高，因為當人們浸浴在寒冷的環境中，身體會調節核心溫度，讓人感覺比沖完凍水涼之前更熱。因此他指出，如果要降低體溫應該要沖熱水涼，因為沖熱水涼會增加血液循環，讓身體熱能流失，進而降低體溫。

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美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的研究也支持這項說法。根據該機構官網所述，如果在室溫很高要降溫時，應該要沖熱水涼或浸熱水浴。美國國家心臟、血液與肺部研究所（US National Heart, Blood, and Lung Institute）的研究也指出，人在睡覺時體溫會明顯下降，因此睡前沖熱水涼更有助於放鬆，讓人能好好休息。

美國克利夫蘭診所的皮膚科醫師梅麗莎皮聯（Melissa Piliang）表示，最適合洗澡的溫度是華氏112度（攝氏約45度），因為這樣的溫度既可以保護皮膚的脂質層，又能清洗掉污垢和細菌。不過她也表示，其實洗澡時不太會特地測量溫度，只要水溫對個人來說是舒服的就是最適合的溫度。

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