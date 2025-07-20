10號風球仍放狗！狗狗暴風中大便飛屎　網民鬧無公德心　狗主澄清

【天文台／韋帕／颱風／10號風球】熱帶氣旋韋帕（Wipha）襲港，今日（7月20日）早上9時20分天文台改發10號風球，在下午4時10分改發八號，風勢逐漸減弱。但有港男在10號風球下仍堅持放狗，並在網上發片。他在薄扶林花園內帶所養的伯恩山犬到街上，影片見狗狗被強風吹到寸步難行，同時牠排出大便，粒粒狗屎即時被風吹走在地上滾動至數米外，港男笑言「除左追風，就係要追屎」。港男被網民質疑欠缺公德心，他澄清事後有執走狗屎。



樓主於10號風球下，在薄扶林花園內帶所養的伯恩山犬到街上散步。（影片截圖）

狗狗表現頑強，在暴風中仍如常排出便便。（影片截圖）

有港男在Threads上發片，「10號波的半山放狗係咩體驗？」，指自己在10號風球下仍帶其伯恩山犬到街上放狗。影片可見，狗狗被強風吹到寸步難行，但牠表現頑強，在暴風中仍如常排出便便，只是便便一落地立即被大風吹走，在地上滾動數米才停止，樓主笑言「除左追風，就係要追屎」。

網民笑：有飛屎

影片引來網民熱議，笑言「吹到隻狗變哂形」、「伯恩山都企不穩」、「笑屎人，今次真是：有飛屎，狗狗好叻，咁惡劣環境都屙得出」、「望住粒屎吹走，好療癒」。

便便一落地立即被大風吹走，在地上滾動數米才停止。（影片截圖）

樓主澄清事後有執走便便。（影片截圖）

樓主被質疑無公德心急澄清

有網民認出地點是薄扶林花園，更笑言「住薄扶林花園30多年，第一次聽人講呢度係半山」，不過有人認為樓主應注意安全，「注意安全，南區一陣陣強風」、「風大還是太危險」。亦有網民批評樓主無公德心，任由狗屎被吹走，「點解唔執返啲屎？」，樓主立即作出澄清，「有執呀，有一粒仲要跑到勁遠，最搞笑係執完啲垃圾桶唔見晒，要拎返屋企」。