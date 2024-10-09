老公死後驚揭其雙面人生　另設行宮專為偷食嫖妓　妻這樣報復絕了

撰文：聯合新聞網
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加拿大一名作家在新書《寡婦的復仇指南》（A Widow’s Guide to Dead Bastards）中揭露驚人秘密。

她在書中不只爆料丈夫生前曾經外遇，甚至寫到自己無法承受丈夫背叛，氣得吃掉丈夫的骨灰，讓這本書瞬間引發網友熱議。

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，撰寫這本書的女作家韋特（Jessica Waite）和丈夫尚恩（Sean）結婚多年。

2015年，尚恩到美國德州出差，沒想到因故去世，讓韋特難以接受。

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但更令她悲痛的是，當時她用丈夫的iPad聯絡侯斯頓的醫院，沒想到卻發現輸入「侯斯頓」，瀏覽器竟自動填入「侯斯頓應召女郎」的搜尋字串。

她查看丈夫的瀏覽記錄，這才知道丈夫為了偷吃做足了功課，搜尋內容連確切價格和地點都有。

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韋特彷彿打開了潘朵拉的盒子，她更深入調查，發現丈夫不僅長期和多名應召女郎來往，有好幾次騙她說要加班，也其實去偷吃。

丈夫的電腦裏下載了許多AV片，還分門別類設了不同的資料夾。

她發現丈夫在科羅拉多州還租了一間公寓，是專門用來見應召女郎或其他勾搭上的女性，在裏面翻雲覆雨。

面對這些無法承受的真相，韋特的內心崩潰了。她在書中描述，自己在丈夫過世後，實在難以接受丈夫生前過着雙面人生。

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她將丈夫的骨灰帶到花園，把一部份跟狗的糞便混在一起，剩餘的一部份則被她自己給吃掉。

韋特說，骨灰很乾，顆粒比鹽還粗，但她將骨灰混着淚水吞了下去。她坦言，那一刻她已經脫離現實，完全不知道自己在做什麼。

現在韋特已經有了新伴侶，但還是常常想到這段痛苦的回憶。她在書中提到，自己已經比以前更堅強，但還是每天哭，她覺得有一部份的自己，跟着尚恩一起死去了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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