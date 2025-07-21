家長不在家！3男童自行帶齊裝備相約去游泳　升降機內劇情大逆轉

水泡、網兜、玩具水槍……7月8日下午4時，湖北省黃石市陽新縣某小區電梯裏3個小男孩正熱烈討論着待會兒要去哪游泳，興奮勁兒溢於言表。



沒想到，馬上就遭遇大反轉。「警察叔叔？！」隨着電梯門緩緩關上，孩子的表情頓時嚴肅起來……

網上瘋傳3個小男孩興奮準備去游泳卻遇上「劇情大逆轉」的逗趣影片。（微博影片截圖）

暖心警察用這招讓小孩答應不再在無大人陪同下自行去游泳（點圖放大瀏覽）：

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陽新縣公安局城東派出所民警付哲和陳鵬在某小區開展日常巡查，剛踏進電梯準備下行回派出所就跟裝備齊全的「小孩哥」撞了個正着。民警詢問男孩，得到的回答是家長不在家，3個小朋友相約去游泳。

付哲靈機一動，想到用口號接龍的方式與孩子們「玩遊戲」，突然開口道：

我們的口號是……

3個小朋友面面相覷，付哲隨後說道：

「不準私自下水游泳！」

民警陳鵬緊接着重複：「不準私自下水游泳！」稍微大一點的男孩子心頭一緊，手裏的玩具不自覺地攥緊了些，稚嫩的聲音也跟着響了起來：「不準擅自與他人結伴遊泳……不準在無家長陪同的情況下游泳……」電梯秒變防溺水小課堂。

等到電梯門打開的瞬間，原本興奮的「小孩哥」已經「冷靜」下來，委屈巴巴地對民警說：

警察叔叔我們不去游泳了，馬上回家。

付哲和陳鵬目送3個小身影乘電梯安全上行回家，這才放心返回派出所，一場潛在的危險化解於無形。

網友紛紛點讚：

「好可愛的警察叔叔」

「這樣的教育立竿見影」

「緊張」又暖心的一幕 為了安全第一的有愛互動

珍愛生命，謹防溺水，教育孩子嚴格遵守「七不兩會」：

1. 不私自下水游泳；

2. 不擅自與他人結伴遊泳；

3. 不在無家長或教師帶領的情況下游泳；

4. 不到無安全設施、無救援人員的水域游泳；

5. 不到不熟悉的水域游泳；

6. 不盲目下水施救；



1. 會相互提醒勸阻並報告；

2. 會基本的自護、自救方法，發現同伴溺水，立即呼救或撥打緊急電話，切勿盲目下水。



家長務必加強對孩子的日常監管，做到「四知」：知去向、知同伴、知內容、知歸時，避免孩子私自前往危險水域。

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