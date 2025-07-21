南京紅姐｜約會伴手禮必備1飲品唔只西瓜？惹營養師關注增代謝力

近來引發熱議的中國網紅「南京紅姐」事件，除了其假扮女性與上千名男性發生關係的爭議外，她要求男方必須攜帶的特定伴手禮，意外引起營養專家的關注與分析。



38歲的南京紅姐因長期假扮女性誘騙男網友發生關係，並將過程錄製成影片販售，此事件不僅引發社會關注，更讓各領域專家紛紛就其齊眉瀏海髮型、化妝技巧、服飾穿搭、搭訕話術等議題進行分析討論。

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台灣美女營養師高敏敏在Facebook粉專分析指出，紅姐指定的伴手禮雖看似平凡，卻各自蘊含豐富的營養價值。以西瓜為例，紅肉西瓜富含維他命A及β-胡蘿蔔素，不僅能保護眼睛與黏膜健康，更能提升暗視力，同時具有保濕功效，對肌膚相當友善。

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至於黃肉西瓜則含有瓜胺酸，這種成分在人體內能轉換成精胺酸，具有放鬆血管、促進血液循環及舒緩疲勞的功效。高敏敏特別提到，黃肉西瓜的熱量比紅肉西瓜略低，在炎熱的夏季食用特別清爽。

另一項指定伴手禮鮮奶，營養價值同樣不容小覷。高敏敏表示，鮮奶富含蛋白質、鈣質與維他命B2，不僅有助於維持肌肉與骨骼的健康，還能提升身體代謝力。這些看似普通的伴手禮，適量攝取不但能啟動代謝力，更能輕鬆達到一天所需的營養需求。

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針對油品類伴手禮，台灣營養師老辜建議，可以選擇地中海飲食中推崇的橄欖油，因為其含有較高比例的單元不飽和脂肪酸，能夠保護血管健康，其中的橄欖多酚等珍貴植化素更具有抗氧化、抗發炎的功效。

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