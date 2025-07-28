為妳赴湯蹈火幾十年！任天堂公開Mario與Princess Peach真正關係

經典遊戲「超級瑪利歐」（Super Mario）系列中，瑪利歐為了救出碧姬公主（Princess Peach）多次出生入死，不時還能見到兩人親密互動，許多玩家多年來推測兩人可能有一段曖昧情愫。但任天堂近期再度出面「滅火」，強調這對組合一直以來都「只是朋友」。



根據任天堂旗下應用程式「Nintendo Today! 」最近一篇更新貼文，官方明言：

瑪利歐與碧姬公主是好朋友，會在彼此需要時伸出援手。

否認了外界關於兩人戀情的種種揣測。

有網友笑言：「庫巴才是真愛！」（《瑪利歐奧德賽》（Super Mario Odyssey）遊戲畫面）

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事實上，這並非任天堂首次對兩人的關係做出說明，早在過往的訪談與出版內容中，也多次提及「兩人並無戀愛關係」。儘管粉絲根據劇情發展、角色互動與官方漫畫等作品自行拼湊出浪漫想像，但就官方設定而言，這段關係始終止於「純友誼」。

至於未來是否可能迎來轉折？或許一切都有可能，但目前看來，這對經典搭檔想要修成正果，恐怕依然遙遙無期。

PTT上有網友看到任天堂發文後笑翻，聲稱：

「還是好朋友，比愛人長久」

「身為一個水管工，是工具人很正常」

「堂堂公主怎麼可能看上水電工」

「耀西（Yoshi）：畢竟瑪利歐最愛騎的是我」

「庫巴才是真愛！」



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