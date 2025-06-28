Switch 2數據轉移釀災　珍藏20年Pokemon存檔丟失　心血化為烏有

一位玩家在論壇上分享了一段令人痛心的經歷：他在將初代Switch上的數據轉移到Switch 2時，發現自己珍藏了20年的《寶可夢》（Pokemon）遊戲存檔不翼而飛。其表示，這個存檔擁有超過1000小時的遊玩時間，橫跨了多個世代的《寶可夢》作品，從最初的《寶可夢：葉綠》到最新的《寶可夢：朱紫》。



這個存檔對他來說無比珍貴，記錄了他20年來與《寶可夢》的點點滴滴。然而，在將數據轉移到Switch 2後，他發現《寶可夢：朱紫》的存檔徹底丟失了。

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他回憶道：

我啟動了Switch 2，進行了初始數據轉移，一切看起來都沒問題。但當我打開《寶可夢：朱紫》時，遊戲直接跳到了最原始的語言選擇和創建角色界面。我的Nintendo Switch OLED上的數據也不見了，這個存檔徹底消失了。

《寶可夢》系列遊戲並不支援主機自帶的雲端存檔功能，雖然玩家可以通過《寶可夢Home》備份自己的寶可夢，但其顯然沒有使用這個程序。

玩家可用《寶可夢Home》來備份自己的寶可夢資料（nintendo）

他無奈地表示：

我所有的其他《寶可夢》數據都還在，但就是《寶可夢：朱紫》的存檔不見了。那裏面保存了我從GBA時代一直到現在的寶可夢，整整20年的數據。我真的無能為力，甚至有點不想再繼續玩了。

他的遭遇引發了眾多《寶可夢》粉絲的同情，許多玩家也表示在轉移到Switch 2後遇到了類似的問題。

除了《寶可夢：朱紫》，《塞爾達傳說：王國之淚》、《曠野之息》、《瑪利歐賽車8 豪華版》以及《寶可夢：劍盾》等遊戲也出現了數據丟失的情況。

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