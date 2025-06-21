Switch 2《瑪利歐賽車世界》大熱　「乳牛」一設定遭動保組織批評

任天堂Switch 2首發遊戲《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）不管是遊戲玩法或是角色內容都深受玩家的矚目，其中討論最多就是此次首度加入的乳牛，像是得勝露胸、24人組牛車隊、牛屁股沾泥巴的考究，都讓牠受到熱議。



然而日前關於牛吃肉漢堡的爭議又再度引起討論，甚至引來美國善待動物組織PETA批評：

最好確保漢堡是純素的。

《瑪利歐賽車世界》角色可以吃漢堡道具，由於此次加入新賽車手「乳牛」，因此出現「牛吃漢堡」的畫面，引起動保組織關注。（《Mario Kart World》遊戲畫面）

《瑪利歐賽車世界》角色可以吃漢堡道具，由於此次加入新賽車手「乳牛」，因此出現「牛吃漢堡」的畫面，引起動保組織關注。（《Mario Kart World》遊戲畫面）

《瑪利歐賽車世界》角色可以吃漢堡道具，由於此次加入新賽車手「乳牛」，因此出現「牛吃漢堡」的畫面，引起動保組織關注。（X@peta）

遊戲發售前已是人氣王 網上對戰常現「全員都是牛」畫面（點圖放大瀏覽）：

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根據外媒報道，任天堂4月份在紐約舉辦的試玩會上，就已經證實《瑪利歐賽車世界》角色可以使用各種道具，其中包含吃漢堡，然而此次正好加入新賽車手「乳牛」，因此就會出現牛吃肉漢堡的畫面，再加上本身美國多數漢堡中的肉塊都是使用牛肉所做，因而不禁讓人聯想到同類相食的場景，直接上演古代西伯昌被逼吃下兒子伯邑考所製的肉餅，此設定迅速引發美國玩家關注。

對此，隨著各地Switch2和遊戲上市，《瑪利歐賽車世界》製作人矢吹光佑近日也接受了外媒專訪，其中就被問到關於遊戲中漢堡道具究竟是牛肉或純素的問題，他則表示：

抱歉，這是最高機密，我無法奉告，但後續謎團很快會解開。

正當玩家討論此議題時，美國善待動物組織PETA也注意到了此事，並表明此種設計存在一些疑慮，任天堂應該要告訴大眾真相，也呼籲任天堂：

別逼我們展開調查，大眾有權知道真相，最好確保那個漢堡是純素的。

對此就有許多網友表示：

這只是遊戲，有其他更值得聲張的事情。

而PETA團體則表示：

無論是在遊戲或是現實生活中，動物都值得被善待。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】