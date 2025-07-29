E Cup網紅疑因浸浴導致樓下天花板漏水　靠精緻五官獲封翻版林襄

台灣網紅棠娜（Donna）憑藉甜美臉蛋與E Cup傲人上圍走紅網路，長期以性感風格吸引大批粉絲追蹤。近日她在IG曬出一組浸浴辣照，沒想到唯美畫面背後竟隱藏著一場讓她哭笑不得的浸浴災難。



照片中，棠娜盤起長髮、裹著浴巾坐在浴缸裡，迷人的肩頸線條與豐滿胸型若隱若現，舉手投足皆散發撩人魅力。不過幾小時後，她悄悄修改貼文內容，透露當天難得想在家放鬆浸浴，卻不料一浸完，樓下鄰居便氣沖沖上門抗議：「整個進口天花板在漏水！」讓她當場愣住。

台灣網紅棠娜（Donna）憑藉甜美臉蛋與E Cup傲人上圍走紅網路。（IG@donna__0301）

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原本只是放鬆身心的療癒時光，卻釀成樓下住戶的天花板嚴重受損。對此棠娜也無奈表示：「整個浴室要打掉重裝，樓下屋主超氣」，並在IG限時動態中隔空致歉，希望平息鄰居怒火。

對於這起「泡湯事件」，有粉絲留言替她抱不平，質疑浴缸施工品質，甚至懷疑建商偷工減料。棠娜則回應，目前住家已有17年樓齡，懷疑是防水層老化所致：「第一次用就壞了，我是什麼無敵破壞王啦！」以幽默口吻化解尷尬局面。

目前棠娜在IG坐擁超過26萬名粉絲，早年就讀台中科技大學時即登上JKF雜誌封面，憑藉甜美外貌與火辣身材成功進軍網路圈，更因撞臉人氣女星林襄，被封為「林襄翻版」，人氣持續看漲。

棠娜因撞臉人氣女星林襄，被封為「林襄翻版」（圖為林襄／IG＠95_mizuki）

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