台灣桃園市中壢區經營40年專為未婚或失偶男女找另一半的美滿服務中心27日分享，一名家住桃園國際機場附近39歲未婚男子，立志想娶空姐為妻，因早年家中土地因「桃園航空城計畫」被徵收，擁有數億（台幣，下同）家產，希望美滿服務中心能為他找到空姐作為妻子，甚至表示事成願捐200萬元給公益團體以表感謝之意。



不過美滿服務中心主任徐乃義建議他，拋開「空姐迷思」，找到相匹配的另一半才最實際。

我要娶空姐！39歲億萬富翁求助職業媒人竟被勸放棄幻想 原因曝光（01製圖）

數億台幣身家也不夠娶空姐？點圖放大看看徐乃義的解釋：

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徐乃義稱這名39歲的男子從小就在桃園機場附近成長，也做過機師夢，但從小不愛唸書，並於高中輟學。也因為家裡土地早年因「桃園航空城計畫」被徵收，瞬間成為擁有數億的暴發戶，光靠利息就夠生活，因此沒有工作，夢想也從當機師轉變成娶空姐就好。

徐主任表示，這名男子過去也曾透過親友、民代牽線，甚至拜託航空業高層都沒成功找到空姐對象。因而找到經營40年的美滿服務中心做媒人，並表示若介紹成功後願捐200萬元回饋社福單位。

不過，徐主任也跟這名男子談過，空姐工作時間不固定，若是飛國際線航班，經常1個禮拜沒辦法回家，工作壓力大；況且有些空姐對另一半職業、身高、談吐也有一定要求，這名男子縱使家財萬貫不用工作，但執著另一半一定要是空姐，不見得這麼容易。建議他放下對空姐這職業的幻想，也許會有更多可能。

徐主任以過去40年成功媒合過2萬多對的經驗分享，他會盡量介紹給對方客觀條件下相匹配的，而且來媒合的民眾千萬不要站在「買方思維」，見面後兩個人都要互相尊重，不能一廂情願，才會有美滿結果。

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