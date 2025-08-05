黑雨下城巴司機「行錯路」　熱心男客提出這樣做　港女：港人有愛

【天氣消息／天文台／黑雨／好人好事】繼7月29日（上周二）和8月2日（周六）發出的黑色暴雨警告後，天文台分別在昨晚（8月4日）11時45分和今早（8月5日）5時50分再次發出黑色暴雨警告。因應暴雨持續，市面多區出現水浸和有山泥傾瀉的風險，天文台多次提醒駕駛人士要小心注意路面情況。



有港女昨晚搭乘城巴前往機場，疑因暴雨導致司機未能看清路線，最終「行錯線」，車上有男乘客見狀即時提出和司機一起下車，重新查看路線，她目擊過程甚為感動，遂分享事件希望散播有善正能量，兼提醒所有駕駛人士在惡劣天氣下「安全最緊要」。



本港天氣惡劣，天文台先後於昨晚11時45分，以及今早5時50分發出黑色暴雨警告，提醒暴雨會引發山泥傾瀉和嚴重水浸，市民需要小心留意。（資料圖片）

黑雨下城巴司機「行錯路」 熱心乘客提出這樣做

該港女昨晚（4日）在threads帳號發帖，指當時正等候巴士前往機場，由於太大雨緣故，先是讚揚「個司機專登揸入啲車站，費事我淋濕」。或許因為持續暴雨，導致司機難以看清前方路線，最終「行錯線」，車上有男乘客見狀即時挺身而出，提出和司機一起下車重新查看路線。

從樓主上傳照片可見，她當時搭乘城巴，巴士報站系統顯示即將到達長亨邨亨翠樓，而1名穿着灰色上衣男士站在司機位旁邊，但未知他是否樓主所指的男乘客。

樓主當時搭乘城巴正前往機場。（「threads＠christa_0811」圖片）

司機因持續暴雨難以看清路線，最終「行錯線」，有男乘客提出和司機一起下車，並重新查看路線。（「threads＠christa_0811」圖片）

事主感動：感恩香港仲有咁多好人

樓主目擊過程很是感動，稱「感恩香港仲有咁多好人」，而且在她下車前，協助帶路的叔叔更詢問她「趕唔趕得切飛機」，對此甚感暖心，遂希望透露分享事件，為港人散播有善正能量，以及祝願所有駕駛人士在惡劣天氣下注意路面安全，提醒「安全最緊要」。

網民欣賞港人互助互愛：有愛

帖文引來網民大讚司機和該男乘客的善舉，「好值得表揚嘅司機同市民」、「黑雨你都未必飛到！不過好感動有熱心市民，大家真係要體諒下」、「其實咁大雨揸車真係搵命博，大家互助互愛，真心值得欣賞，願大家平安！」、「最緊要大家都安全」、「每個人都出一分力為解決件事，而唔係怪罪任何一個人，有愛」、「守望相助！香港係work嘅」。

（threads＠christa_0811）