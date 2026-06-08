以前遊日常看到的「極左通緝犯」桐島聰是誰？揭日本一段黑暗過去

【桐島聰】在日本的地鐵站，除了能見到各式各樣的廣告燈箱和宣傳海報外，還有一種叫做「指名手配」的傳單，也就是我們所熟知的「通緝令」。



這些通緝令幾乎總是有幾個一直在指名通緝的人物，其中又有一個開朗的笑臉總是特別搶眼——今天我們就來分享關於這位通緝犯與日本一段鮮為人知的黑暗過去吧。

在日本所有的通緝犯之中，就屬這位名叫「桐島聰」的罪犯最常出現在通緝令上。（YouTube@TBS NEWS DIG）

桐島聰所屬組織曾策劃暗殺裕仁天皇 三菱重工爆炸事件釀8死 點圖了解更多：

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日本佈告欄上的通緝令：「桐島聰」是誰？

在所有的通緝犯之中，就屬這位名叫「桐島聰」的罪犯，最常出現在通緝令上。一頭特色獨具的長髮與方框眼鏡，與其他通緝犯不同的燦爛笑容，讓人想不注意到都難。然而桐島聰的照片出現在通緝令上，竟已長達40年之久。（編按：桐島聰2024年因胃癌入院並自首，數天後病逝。）

日本二戰後的黑暗時代

要認識桐島聰，就得從日本「黑暗的一代」說起。自二戰後日本經濟高飛，到了70年代時已蓬勃發展，逐漸進入停滯期，戰後的嬰兒潮也於70年代成長成人。豐富的物質環境造成了人們精神上的匱乏與空洞，70年代的日本青年對未來感到迷惘卻又難以言說，紛紛投入次文化尋求自我認同，也使當時的日本青年成為了「黑暗的一代」。

除了前衛藝術和電影高度發展外，自60年代就興起的左翼運動也遍地開花，其中有許多不同流派，而桐島聰就屬過激派的極左組織。

警視廳曾經配合其年齡增長，一度模擬了桐島聰年長的樣貌做成傳單，仍然苦尋不見人影。（警視廳圖片）

東亞反日武裝戰線是什麼？

這個組織名為東亞反日武裝戰線（東アジア反日武装戦線），以無政府主義和反日亡國論作為核心思想，並以激進的攻擊手段進行反日運動。該組織甚至曾策劃以炸彈暗殺裕仁天皇，不過最後以失敗告終。

東亞反日武裝戰線在70年代，犯下多起大型企業爆炸案，其中又以1974年的「三菱重工爆炸事件」最為嚴重。事件當時，三菱重工業東京本社大樓一樓出入口被裝設了爆裂物，爆炸程度嚴重導致該事件中8人死亡，300餘人受傷。這場重大的組織犯罪，桐島聰就參與其中。

事發隔年，組織中其他成員皆已被捕，僅有桐島聰藉機逃亡，他也因此成為東亞反日武裝戰線中，唯一一位從未被逮捕的成員。時至桐島聰死前，在四處可見的通緝令中，仍少不了那張寫上「過激派指名手配」的桐島聰肖像，罪名寫著「爆發物取締罰則違反」。

桐島聰40餘年的逃亡

1954年出生的桐島聰，在被下通緝令的當下年僅21歲。40多年光陰過去，桐島聰若還在世，已是60多歲的老人，即便警視廳曾經配合其年齡增長，一度模擬了桐島聰年長的樣貌做成傳單，仍然苦尋不見人影。

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