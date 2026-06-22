男友常借故笑說「妳要賺錢養我」　她上網求教：為何要不斷強調？

現在情侶之間流行AA制，兩人各自出自己的約會費用。



有位女網友表示，她剛出社會時，月薪大約5萬元（台幣，下同，約1.3萬港元），男友年紀則大她一些，薪水是7萬元（約1.8萬港元），兩人原本都採用「你付一餐，我付一餐」的方式平分，但後來男友開始以幽默口吻說：

妳要好好賺錢，以後要養我喔！

讓她表示「真的很煩躁」。

示意圖（《無法抗拒的他》劇照）

一名女網友在Dcard發文表示，明明每次跟男友出門，基本上都算平等分擔，沒有特別誰佔對方便宜，但最近男友卻「有意無意」提到「妳要好好賺錢」、「以後要賺錢養我喔」。

雖然男方說是開玩笑，但原PO坦言：「我聽多了真的很煩躁，明明我才剛出社會，已經在努力工作，也有分擔開銷，為什麼他還要不斷強調？好像我現在的努力對他來說完全不夠，有種『我是不是隨時被嫌棄』的感覺。」

原PO表示：

尤其當開玩笑重複太多次，就讓我懷疑，男友心裡是不是真的在意？

文末她疑惑問：「如果另一半一直這樣說，你們會怎麼看？是我太敏感，還是他的玩笑真的踩到底線了？」

文章曝光後，許多網友勸她分手，指出：

「他是在試探妳，因為他賺7萬，妳賺5萬，以後結婚他會吃虧」

「分手吧，月薪才多2萬就這麼有優越感？」

「沒結婚還能換男友」

「7萬很多嗎？時不時要被酸，不如分手比較好」

「妳不會太敏感，我也不喜歡這樣」

「我也有兩任男友都要我賺錢養他，交往過程中沒佔他們任何便宜，憑什麼要我養他？」

「快分手！」

「大家這麼辛苦賺錢，他是在嫌棄什麼？就是在說妳薪水很少，這種直接分」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】