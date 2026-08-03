致電日本燒肉店訂位　店家態度超差　疑太多台灣客No Show累街坊

不少台灣人出外旅遊首選日本，不過，一名網友分享，想訂一家日本烤肉店，卻發現店家態度相當不耐煩，還特別強調「確定就一定要來喔！」，才知道有不少台灣人請人代訂，最後卻沒出現，讓店家很反感。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

疑有很多台灣人請代訂，最後又爽約不來，導致日本店家不喜歡接外國客。（示意圖，perry-merrity/unsplash）

這名網友在社群平台「Threads」表示，和女友去日本旅遊，想吃一間烤肉店，打電話預訂時，店員直接詢問「是不是台灣代訂？」，確認是本人訂位後才勉強同意，還不斷叮囑：

確定就一定要來喔！

後來才發現很多台灣人請代訂，最後又爽約不來，導致店家不喜歡接外國客。

貼文一出後，不少網友都表示：

「好慘欸，丟臉丟到國外」

「台灣人果然到哪裡都愛放鳥（爽約）」

「真的很討厭一堆習慣不好的人拖累其他人，搞得現在很多日本好吃的老店都不給非日本人訂」

「我們台灣人的水準真的沒有自己想像中的高，只要有做過服務相關性質的工作都會很有感」

「訂了就要去，不去要打去取消，我以為這是常識，原來不是嗎？」

「台灣人現在風氣這麼差了嗎？」



對此，原PO也回應：

沒想到無意間獲得這麼多消息，拜託去日本旅遊的台灣人，保持良好的素質，不要把壞習慣帶到國外，在對話過程，我都感到店家已經極度厭惡台灣人了，所以拜託拜託！保持良好素質。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】