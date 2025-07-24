一秒認出台灣人！去旅行「習慣戴一物」　台網友：已是我們的文化

天氣再熱，台灣人還是堅持戴口罩？



一名網友近日造訪東、西方多個國家，觀察到一個有趣的現象，無論是在飛機上還是當地街頭，只要看到有人戴口罩，幾乎都是台灣人，讓他忍不住驚呼：

口罩已經成為台灣的一種文化了！

文章曝光也釣出空姐回應：

飛機真的沒有很乾淨，真的能戴口罩就戴著。

有網友近日造訪東、西方多個國家，觀察到只要看到有人戴口罩，幾乎都是台灣人。（AI生成）

該名網友在Dcard上分享，這次拜訪幾個東、西方國家，從搭機過程中或抵達當地後，他發現一個有趣現象，就是「台灣人特別習慣自主配戴口罩」，彷彿已成內建反射動作。

原po表示，有些人一到外地還會先放下戒心，但一踏上回台灣的班機，馬上自動切換成「戴口罩模式」，讓他感慨防疫觀念已深植人心，同時他回台後也發現，桃園機場仍在宣導防疫或體溫檢測，這讓他直呼：

口罩已經是我們的文化之一了。

文章曝光，網友們紛紛表示：

「我搭飛機戴口罩是因為睡覺嘴巴開開」

「台灣過敏體質很嚴重」

「戴口罩變得很少感冒，我以前一年感冒一次，2020-2023都沒感冒過」

「搭公共交通工具會戴，因為空氣不好，尤其夏天體臭超重」

「我戴口罩是因為我很醜」



有自稱空姐的網友透露，其實飛機上真的沒有很乾淨，能戴口罩就戴著：

一趟航班經濟艙從190人到396人都有可能，區域間也不會做完全的隔離，大家都要在密閉空間中相處幾個小時，而且打掃也是15、20分鐘就會解決的事，基本就是吸個地板、擦拭一下電視桌子，班機上才最有污染問題。

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