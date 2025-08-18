台灣遊客澀谷十字路口「坐地打卡」阻礙路人　當地人：別來日本！

許多台灣人喜歡前往日本旅遊。



一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一名台灣女網友在東京澀谷十字路口中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」，引起網友熱議。（Threads截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 11

這名女網友在社群平台Threads分享一段影片，可以發現她在澀谷車站的十字路口，當綠燈一亮時，就衝到馬路中央坐下來擺拍，阻擋正在過馬路的行人，還直呼：

超級好玩！

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「難怪日本人越來越討厭觀光客」

「不要丟台灣人的臉」

「不要說你是台灣人謝謝」

「到底好玩在哪？影響路人過馬路」

「不能好好拍照就好嗎？」

「這十字路口人非常多，這樣玩會影響到別人吧」

「日本從小教育不要給別人帶來困擾跟形象管理，所以不要這麼做，會被看不起」

「這就是日本人眼中的謎之行為、身為台灣人都覺得丟臉的」



此外，還有日本網友直接在留言區以中文留言：

不要來日本，謝謝。

批評該行為危險又失禮。

【延伸閱讀】台女「東京淺草神社露出」任日本人拍照 網民怒轟：丟光台灣人臉（點圖放大瀏覽）：

+ 11

延伸閱讀：

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】