台灣遊客澀谷十字路口「坐地打卡」阻礙路人 當地人：別來日本！
許多台灣人喜歡前往日本旅遊。
一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。
貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台Threads分享一段影片，可以發現她在澀谷車站的十字路口，當綠燈一亮時，就衝到馬路中央坐下來擺拍，阻擋正在過馬路的行人，還直呼：
超級好玩！
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：
「難怪日本人越來越討厭觀光客」
「不要丟台灣人的臉」
「不要說你是台灣人謝謝」
「到底好玩在哪？影響路人過馬路」
「不能好好拍照就好嗎？」
「這十字路口人非常多，這樣玩會影響到別人吧」
「日本從小教育不要給別人帶來困擾跟形象管理，所以不要這麼做，會被看不起」
「這就是日本人眼中的謎之行為、身為台灣人都覺得丟臉的」
此外，還有日本網友直接在留言區以中文留言：
不要來日本，謝謝。
批評該行為危險又失禮。
