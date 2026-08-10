人妻全職工作兼包辦所有家務及湊仔 奶奶竟嫌錢不夠用要求找兼職
撰文：聯合新聞網
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在現代雙薪家庭中，夫妻分工、互相支持早已是常態。
但有一名媳婦卻在臉書社團「毒姑九賤婆媳」發文透露，自己與丈夫都是上班族，月薪合計約11萬元（台幣，下同，約2.8萬港元），仍遭奶奶嫌棄「雙薪也不夠用」，甚至被要求再兼職第二份工作，讓她難以接受。
原PO表示，她與丈夫皆為全職工作者，先生月薪6萬元、自己月薪5萬元，兩人共同負擔家計之外，她還得每日接送小孩上下課、獨力包辦家中大小事務。
先生下班後多半選擇休息，很少參與家務與育兒，結果奶奶還要她去兼職第二份工作，讓原PO無奈地說：
請問小孩誰接誰顧？家事誰做？我還不夠累嗎？怎麼不叫自己兒子去兼職。
這番遭遇引發大量網友共鳴與聲援：
「婆婆（奶奶）可以去接小孩、做家事，不然要幹嘛？」
「叫惡婆婆自己去賺」
「她說的沒錯，兩份薪水不夠用，因為養了閒人，嫁了甩手掌櫃」
「只會心痛自己兒子，根本不當媳婦一回事」
「就她親生的工作會累、下班還要買晚餐也危險，而媳婦不管怎樣做到死、累到死都是應該的」
也有過來人建議原PO應該與奶奶、老公好好溝通，劃清責任分工：
一、把分配款列出來，妳也是有出錢，在家吃閒飯的婆婆憑什麼管，先把底氣拿出來；二、先生不做家事，就叫他買會做事的家電，如掃地機器（人）、洗碗機、洗脫烘衣機等。
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