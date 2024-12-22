奶奶叫新抱「生完順便結紮」！怎知老公搶先過她「紮了」奶奶嬲爆

有一名女網友在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的妹妹即將要臨盆了，她奶奶要她這次生完順便結紮，於是妹妹的老公就跑去結紮，結果她奶奶氣到整整一星期都不說話，讓她妹妹不知該怎麼辦。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「先生很棒！」



想不到這位老公不只錫老婆，還很「聽媽媽的話」：（按圖了解）



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事主透露，她的妹妹下個月要生產了，她奶奶要求「生完順便結紮」，於是妹妹的老公就聽話地趕緊跑去結紮了，當奶奶獲知後非常地生氣，已整整一個星期都不跟他們說話了，讓妹妹困擾不知該如何處理。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「明明奶奶是叫女生生完順便結紮，突然變成兒子，難怪講不出話，只能說，兒子願意，也是要拍拍手」

．「結紮沒有順便的，而且男性結紮便宜恢復得更快，誰做比較方便，根本不用用腦想就知道」

．「沒水準的奶奶，沒有順便這種事哦，醫生也有說結紮沒有順便」



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此外，有不少網友覺得：

．「不說話不是很好」

．「太棒了，求之不得要奶奶閉嘴」

．「真棒，她可以不要說話」

．「沒甚麼好說，就是好老公」

．「人家老公疼老婆，有甚麼好氣的？」

．「其實男生結紮會比女生好，男生結紮當天搞定，女生還要躺床，而且男生結紮之後，如果想再生的機率比較高，女生結紮的話，之後要生的機率會比男生結紮來得低」



還有，有過類似經驗的媳婦也回應：

．「我奶奶當初也是叫我生完直接結紮，但我先生說該結紮的人應該是他不是我」

．「很棒的先生，我先生也是去結紮，我奶奶也知道，她說你們決定就好了」

．「我也被叫順便結紮，憑甚麼叫別人的女兒去結紮，到底」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】