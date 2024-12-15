不滿奶奶育兒方式！人妻向自己媽媽吐苦水「一原因」竟被勸別抱怨

為甚麼這麼多奶奶會堅持自己的育兒法最對？為甚麼這麼多奶奶覺得孩子要怎樣，不必跟你這個媽媽商量？無視妳這個媽媽。



雖然大家都是為孩子好，但有些情況，新抱還是當上「忍讓」的一方：（按圖了解）



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一位媽媽在Dcard發文，表示自己跟老公都受不了奶奶照顧小寶寶的方式，但她向媽媽抱怨，媽媽卻希望她要忍氣吞聲，否則會失去一個願意幫她照顧小孩的人。

這其實是很多媽媽的困擾，雖然本文看不出來這位媽媽是否在工作，但是很多媽媽是「不得不」把孩子交給奶奶照顧的，因為比起交給保母，孩子自己的嫲嫲來照顧，總是比較放心，當然，還有一個重點，就是「省錢」。

事主提到自己跟老爺奶奶住一起，一直到寶寶出生前，婆媳關係都還不錯，她甚至很慶幸有這樣的奶奶。但是最近，寶寶出生後，一切都改變了。

奶奶一連串令人無法忍耐的行為

「在我和老公幫寶寶洗澡的時候，直接衝進浴室把寶寶搶走，理由只是因為聽到孩子在哭。」

「老公餵寶寶喝奶的時候，寶寶因為有嗝所以停下來，奶奶就直接又把寶寶搶過去，然後說：『你不會餵啦，我餵。』結果下一秒寶寶就嗆到了。」

「寶寶唉個幾聲，奶奶就馬上衝過來把寶寶抱起來，然後說：『她就是要我抱着啦！』我直接傻眼，這個算是她的佔有欲太強嗎？我才是親媽欸，我都還沒行動，她就急着把寶寶抱走。」

另外，還會阻止寶寶去看醫生。寶寶拉肚子拉了三天，一天拉十幾次，奶奶卻堅持是「新生兒拉肚子很正常，而且一定是奶粉的問題，所以換奶粉就好」。還有，跟奶奶說寶寶怕熱，奶奶說「甚麼意思」，一直說寶寶不能吹到風，給寶寶蓋了一件很厚的棉被。把棉被拿掉還被奶奶罵。

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甚麼都「我最厲害」的奶奶

很多人的奶奶也都有以上的行為模式，首先！是「照顧孩子，她最厲害」，她的作法才對，因為她就是這樣把孩子（你老公）拉拔大的。這樣的奶奶無法接受家裏有人比她會處理家務，其中當然包括照顧小孩。其次，無視妳是孩子的媽媽（她才是！嫲嫲最大！）。

這種類型的奶奶真的讓人很累，甚麼都要聽她的，妳不聽她的，她會覺得妳目無尊長、目中無人、不懂感謝（她這麼辛苦幫妳照顧小孩）。

為了孩子，只能忍耐

很多媽媽都會深刻體會到，生了小孩以後，因為必須把小孩交給奶奶照顧，自己很多事都變得唯唯諾諾，因為為了小孩畢竟是得常常接觸的（像事主根本是住在一起），如果為了照顧小孩而起糾紛，關係變得很尷尬，實在難受。

身邊一位朋友曾分享，有一次她要把孩子帶去醫院，檢查孩子為甚麼頸子一直歪一邊，奶奶直接說：「沒病也被妳看到有病。」她當下真的很想理性的回覆奶奶：「很多治療都有黃金期，交給醫生看才放心。」但她把話吞回去了，因為他的奶奶也是那種「別人不可以反駁她的意見」的人。

如果妳的奶奶也是這種人，真的辛苦妳了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：抱怨奶奶奇怪育兒方式，媽媽要她忍耐，否則會失去一個願意幫她顧小孩的人．身為媳婦，為了孩子就要這麼卑微嗎？】