日本男子被台灣女友問要否一同參加婚禮嚇一跳　揭兩地文化差異

台日文化差異不小，一名日本網友分享，台灣女友說「朋友邀我去參加婚禮，你要一起去嗎？」，讓他相當驚訝，因為在日本，只有收到邀請函的人才能參加。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一名日本男網友的台灣女友問他要不要陪她參加婚禮，讓他相當驚訝，因為在日本只有收到邀請函的人才能參加。（示意圖，《雙囍》劇照）

這名日本網友在社群平台「Threads」表示，台灣女友邀請他一起出席朋友婚禮，他當下滿頭問號，很驚訝在台灣參加婚禮居然可以攜伴，直言：

在日本，只有收到邀請函的人才能參加，而且被邀請的一方，沒有可以再帶其他人去的選項！

貼文一出後，不少網友都表示：

「去去去，道地的台灣人都是這樣子，人多一點比較容易聊天介紹」

「通常會問要不要攜伴，一起去是正常的」

「對台灣人來說，這是正式介紹另一半的好時機，也是願意讓你融入他交友圈的證明」

「在台灣這樣算正常，沒有邀請你反而怪。但因為你是日本人，婉拒是可以的，說明你的感受即可」

「沒關係，在台灣重點是吃飯兼介紹另一半，在日本重點是對新人的祝福，有好吃的機會不可錯過」



不少台灣網友表示一起去是正常的。（示意圖，《雙囍》劇照）

此外，也有部分網友開玩笑回應：

「不認識沒關係，你只要認識紅蟳米糕（台灣喜宴常見菜色）就好」

「記得看一下有沒有花好月圓這道菜，這很重要」

「如果是南部流水席一定要去！記住！流水席一定要去！」

「拜託魚翅羹一定要外帶」

「你最需要注意的是菜單有沒有魚翅羹」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】