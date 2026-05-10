婚禮賓客遲到早退拿喜餅卻沒封人情　新娘公審批「呃飲呃食」惹議

這行為根本婚禮蟑螂？一名新娘在Dcard發文抱怨，自己的婚禮好友不僅大遲到還沒給人情，更誇張的是早退卻不忘拿喜餅。



氣不過的她事後私訊對方要求補人情，好友卻敷衍回應之後再補給，她傻眼直呼：

真的很誇張欸！都幾歲人了沒出過社會是不是。

示意圖（《單身男女2》劇照）

參加別人婚禮，大遲到就算了還提早走，更扯的是拿了人家喜餅還不給禮金（人情）？這是什麼道理呢？

原PO指出婚禮當天朋友晚到，稱抵達會場時已經沒有人在收禮金就直接入座。然而要提早離開時卻和同桌朋友們反映還沒拿喜餅，友人當下沒有想太多直接先給她，以為對方會補人情再離開。

事隔一個禮拜，原PO在對禮金簿時才發現對方根本沒有包人情，且都沒有任何表示，因此直接詢問本人，對方回覆之後見面再補給或者轉帳，還強調6月10日才能轉，原PO傻眼道：

總而言之就是沒錢還要來參加我婚禮，騙吃騙喝被我抓到。

氣到以「這種行為是婚禮蟑螂吧？」為題發文揭發此事。

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貼文下方網友看法兩極，部分人力挺原PO：

「遲到早退拿喜餅」

「最近朋友婚禮也有遇到還帶小孩出席，結果沒包禮金」

「辦婚禮遇到很多鬼故事，不要生氣，這種人要大肆宣傳就好」

「我之前朋友更過分，跟我說要來還要了6個位置，結果當天跟我說忘了」



也有人認為婚禮人情本就看個人心意，並未有明確規定：

「她沒包是不太好，可是妳跟他要也很怪耶」

「我還以為婚禮是要親友的參與和祝福，沒想到真的有人這麼在意禮金到這種程度」

「禮金是參加費嗎？我不是想嗆妳，但是總覺得哪裡不太對勁」

「妳真的知道婚禮宴客的意義嗎？還是妳只是想用禮金補貼婚禮開銷而已」



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