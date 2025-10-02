「黃粒加熱彈」是什麼？日綜爆笑測試　讓中日兩國人只用漢字溝通

中日兩國雖然語言不同，卻同樣生活在漢字的世界裏。走在東京地鐵站，熟悉中文的人一眼能認出「出口」「銀行」；日本遊客來到北京，也能看懂「禁止吸煙」「售票處」。



這份共通帶來一種親近感，好像跨越了語言障礙。但細看之下，又常常發現理解上並不完全一致：有的明明筆畫都懂，湊在一起卻不一定是那個意思，有時甚至鬧出笑話。

正因為這種「似懂非懂」的微妙感，日本TBS電視台在綜藝《水曜日のダウンタウン》裏搞了一個新環節——「漢字傳話遊戲」。遊戲找來兩組搞笑藝人互相對抗。

規則很簡單：請來不懂中文的日本人和不懂日文的中國人，雙方只能用漢字來溝通，去指定區域找到節目組準備的物品。

看似簡單的任務，一開局就讓人笑到肚子痛。節目組出的第一題是「爆米花」。藍隊寫下提示：

黃粒 加熱 彈 白色 菓子

紅隊則更簡潔，「彈菓子 電影館菓子」。結果，紅隊的中國人立刻抓到了正確答案；藍隊的中國人卻端來了一包膨化玉米零食。字沒錯，但理解完全跑偏了。誰能想到，「電影館菓子」比再多的形容詞都管用？

更有趣的是節目組出的題是「青椒」。紅隊寫「綠野菜」，結果隊裏的中國人興沖沖地拿來一把菠菜；藍隊則寫：

綠菜 太唐辛子

藍隊的中國人居然拿對了青椒。為什麼？因為在日語裏，「青」不僅表示藍，還常常指「綠色」；而「唐辛子」在日本既能指辣椒，也能指青椒。語言習慣上的差別，直接把答案引向了不同的方向。

最讓人崩潰的節目組出的題是「瑜伽墊」。藍隊寫：

印度 柔軟 體操 敷物

結果隊裏的中國人抱來一個座墊；差一點就對了，藍隊又加上「運動」兩個字，可惜的是搬來的卻是一顆軟式排球。紅隊寫「布團 印度 體操 敷布」，結果換來的是小丑面具。最後，藍隊急中生智補了「體伸布」三個字，這才終於把瑜伽墊「請」了出來。觀眾笑翻，藝人直呼這題簡直能單獨開一檔節目。

這裏小編也想起大概百年前，日本文豪芥川龍之介到上海訪問，見到中國同行時，因為語言不通，大家乾脆各自拿毛筆在紙上寫漢字交流。結果一寫一畫，居然能暢談半天。那時候中日兩國的文人，靠漢字就能面對面的無障礙交流，這在今天看來幾乎是浪漫的場景。

可到如今情況卻完全不同了，隨着全球化、科技和流行文化的衝擊，日本社會充斥着各種外來語：スマホ（智能手機）、アプリ（應用軟件）、アイドル（偶像）……幾乎每天都在製造新的片假名詞，然後他們還覺得用片假名還很酷（比如公司起名），結果就是中國人就算看得懂漢字，也常常被這些滿屏的片假名搞得一頭霧水,漢字的共通性，被片假名的「外來文化」沖淡了。

說實在的，很多日本人看到不斷衍生出來的片假名名詞也頭疼，這裏又不得不提一個網絡現象——「偽中國語」。幾年前，日本網民在推特上開始玩這個梗：只用漢字寫日語，不用假名。比如他們寫：

我 明日 東京 行。

中國網友一看，竟然也能懂——「我 明天 去 東京」。雖然語序古怪，卻神奇地能溝通。結果，中日網友紛紛跟風，互相留言，玩成了一場跨國的「文字實驗」。有人調侃說：這不就是現代版的「漢字傳話遊戲」嗎？

這些趣事說明，漢字作為一種視覺符號，確實擁有跨語言的魅力。它能讓彼此陌生的人，在某個瞬間找到共同的笑點與默契。但同時，漢字也會製造誤會：比如「手紙」，日本人指的是書信，中國人卻會想到衛生紙；「汽車」在日語是火車，在中文早就變成汽車的舊稱；「大丈夫」在日本是「沒問題」，在中國則是「男子漢」。

所以問題來了：不懂中文的日本人和不懂日文的中國人，能不能靠漢字溝通？答案是——能，但要看場景下的語境。寫「電影館菓子」比寫「白色小粒」更有效，因為場景比形容詞更能縮小歧義。用「用途」來指路也比單純寫外形更靠譜——比如「鋪地 拉伸運動時用的布」，中國人就更容易找對瑜伽墊。

看完節目很多觀眾說，這不就是現實生活中的「筆談」嗎？其實還真是。中日遊客在街頭筆談時，常用的就是那些高頻、低歧義的字：廁所、出口、買單、地鐵。再加上比劃和手機輔助，溝通完全沒問題。

