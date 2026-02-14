朋友沒收喜帖卻要來婚宴　新娘崩潰求解決辦法　過來人這樣建議

多數新人舉辦婚禮都會依預算邀請親朋好友見證，一名準新娘卻在Dcard焦慮求助，沒有收到請帖的朋友主動要來赴宴，因為人數已經規劃好，突然不只一位要攜伴參加，讓她非常困擾，跪求廣大網友有沒有婉拒經驗或方法可以傳授。



事主表示發表單時就有提醒，目前規劃高中同學10人一桌，希望大家先算一個人頭就好，沒想到表單收回後還是有人填兩位。不僅如此，表單還被傳給比較不熟的朋友，對方不但回傳要參加，還很高興地私訊寒暄，崩潰的她求助網友該如何婉拒。

婚禮示意圖（Unsplash@Fahmi Ramadhan）

貼文下方有網友建議以人數規劃為由婉拒：

「跟他說『假如你這邊多一人，我可能會安排到別桌喔，先跟你告知一下』」

「場地關係桌數有限，如果你想跟你另一半一起來，可能要跟其他人坐一桌」



也有過來人建議人數不用抓太緊：

「真的不用踩太死，因為我本來也是算好好，結果到前幾天，甚至當天都有人突然不能來」

「先不用說得太死，因為一開始發出去很多人要來，後來時間快到再次確認的時候卻又取消很多人」



此外，還有人建議坦白：

「直接跟對方說『我們經費跟場地有限，所以沒有開放攜伴唷』」

「謝謝你有意願想來參加，但我們桌席人數已經定案」

「可以委婉的告知，因為有算好桌數，會把熟識的朋友排同桌，希望大家能隻身前來參加」

「直接跟他們說場地原因，無法接待所有客人」

「直接跟對方說因為場地有限，人數抓很緊，有從新郎新娘這裡收到的才算數這樣」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】