外國遊客誤將壽衣當「唐裝」試穿　店主欲拒賣　最後無奈這樣做

文化差異引起的烏龍又一樁。近日有網友在社群媒體上發布一則影片，一群外國旅客誤將壽衣當成傳統服飾購買，引發關注。



涉事店家10月20日告訴記者，自己主動向外國顧客說明商品用途，並婉拒部分不當銷售，最後無奈僅售出幾頂適合老人配戴的帽子。

近日有網友在社群媒體上發布一則影片，一群外國旅客誤將壽衣當成傳統服飾購買，引發關注。（微博@百姓關注）

外國旅客試穿壽衣 店家無奈語言不通：

綜合大陸媒體報導，江蘇鎮江某壽衣專賣店，10月19日遇到多名外國旅客，他們在店內挑選適合自己的商品並進行試穿。當時外國旅客嘗試將壽衣往身上穿，店家感到不對勁，但由於語言不通，只告訴對方自己不賣。當時外國旅客以為店家要坐地起價。

涉事店家10月20日回應記者表示，自己店內並非殯葬用品店，而是一家專門賣壽衣和百歲衣的專有服飾店。店家表示，10月19日一群外國顧客在店裡挑壽衣，自己也感到莫名其妙，但語言不通。當外國顧客將壽衣往身上穿，店家也感覺奇怪，便告訴對方自己不賣，結果外國顧客還以為店家要漲價。店家無奈表示，雖然外國人不懂中國文化，但作為店主應有良心，不能蒙騙別人。店家嘗試告訴外國顧客商品用途，並婉拒部分不當銷售，最終在對方堅持下，只好賣幾頂百歲老人能配戴的帽子給對方。

對此網友戲稱，壽衣為「一次性唐裝」；也有網友調侃，外國友人是不是把壽衣翻譯成了「增壽的衣服」；一位廣西網友則表示，自己曾經在路上遇到一個外國人身穿壽衣在購物。此前，大陸痰盂外銷國外，竟被外國人當作傳統水果籃與裝飾品在外國購物平台上高價銷售，也曾引起廣泛關注。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】