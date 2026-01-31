婚宴新創意 每人面前都有「這東西」 賓客紛紛拍照放上網成話題
有網友出席友人婚宴時，意外發現每位賓客桌上除了傳統罐裝飲料外，還額外準備了一杯50嵐波霸奶茶，直呼婚禮形式已經進化，不少網友認為手搖飲比果汁更受歡迎，也有人指出這樣的成本恐怕比開紅酒還高。
該名網友在Threads上分享照片，畫面中可見宴席桌上擺放著罐裝可樂、汽水及果汁，但最引人注目的是每位賓客面前都有一杯50嵐波霸奶茶，讓他忍不住發文表示婚禮已進化到這種程度。
賓客在thread分享自己拿到的50嵐波霸奶茶：
貼文引發熱烈討論，有網友表示手搖飲比非天然果汁更受歡迎，喝不完還可以整杯帶走，不必麻煩同桌賓客幫忙分倒，更有人開玩笑說餐點應該搭配鹹酥雞：
「鹹酥雞＋珍奶也是可以開一桌」
「說好的鹹酥雞呢？」
也有網友大讚這種安排相當貼心：
「這比要一直倒飲料好太多了，每次飲料喝完都不知道要去哪裡找來倒」
「我參加婚禮，如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶。光是那一杯就足以帶來滿足感。」
「看到珍珠奶茶的份上，應該沒有人嫌棄菜色是如何吧」
「這樣的婚禮我才想參加，每次都沒飲料，我不想喝酒」
「這才是年輕人的婚禮。」
也有網友打趣表示：「不管婚禮怎麼進化，花好月圓都一定要上。」
有網友分析每桌每人一杯大杯含珍珠的手搖飲，成本或許比開紅酒還貴：
「萬豪跟珍奶，感覺省不到什麼成本」
「每桌每人一杯（還大杯含珍珠），費用搞不好比開紅酒還貴」
「對沒空吃的新人，這是福音吧」
