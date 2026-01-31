婚宴新創意　每人面前都有「這東西」　賓客紛紛拍照放上網成話題

有網友出席友人婚宴時，意外發現每位賓客桌上除了傳統罐裝飲料外，還額外準備了一杯50嵐波霸奶茶，直呼婚禮形式已經進化，不少網友認為手搖飲比果汁更受歡迎，也有人指出這樣的成本恐怕比開紅酒還高。



該名網友在Threads上分享照片，畫面中可見宴席桌上擺放著罐裝可樂、汽水及果汁，但最引人注目的是每位賓客面前都有一杯50嵐波霸奶茶，讓他忍不住發文表示婚禮已進化到這種程度。

賓客在thread分享自己拿到的50嵐波霸奶茶：

貼文引發熱烈討論，有網友表示手搖飲比非天然果汁更受歡迎，喝不完還可以整杯帶走，不必麻煩同桌賓客幫忙分倒，更有人開玩笑說餐點應該搭配鹹酥雞：

「鹹酥雞＋珍奶也是可以開一桌」

「說好的鹹酥雞呢？」



也有網友大讚這種安排相當貼心：

「這比要一直倒飲料好太多了，每次飲料喝完都不知道要去哪裡找來倒」

「我參加婚禮，如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶。光是那一杯就足以帶來滿足感。」

「看到珍珠奶茶的份上，應該沒有人嫌棄菜色是如何吧」

「這樣的婚禮我才想參加，每次都沒飲料，我不想喝酒」

「這才是年輕人的婚禮。」



也有網友打趣表示：「不管婚禮怎麼進化，花好月圓都一定要上。」

有網友分析每桌每人一杯大杯含珍珠的手搖飲，成本或許比開紅酒還貴：

「萬豪跟珍奶，感覺省不到什麼成本」

「每桌每人一杯（還大杯含珍珠），費用搞不好比開紅酒還貴」

「對沒空吃的新人，這是福音吧」



