櫃桶避孕套用極都有以為男友買　竟是媽媽偷偷補貨　還附送按摩器

有一名女網友在論壇Dcard上以「被媽媽貢獻了不少套套和潤滑液」為題發文，分享了一段令人哭笑不得的家庭趣事，引發網友熱烈討論。



她表示，男友常在假日時到她家住，兩人偶爾會「壞壞」，因此她的抽屜裡有準備好套套和潤滑液，以備不時之需。

起初女網友以為抽屜裡的避孕套和潤滑劑是男友買，後來才知是媽媽偷偷補充。（示意圖，《愛愛內含光》劇照）

然而，這名女網友近日卻發現，抽屜裡的物品一直保持充足，遠超過她與男友的補充頻率。某次使用時，男友感謝她的「貼心準備」，她才驚覺自己並未購買過這些用品。

經過一番討論後，她推測唯一可能的「補充者」自己的媽媽。她進一步詢問媽媽，才得知母親不僅默默補充套套和潤滑液，甚至還送了一個小海豚按摩器給她與男友使用。

此事曝光後，網友紛紛留言熱議，對這位媽媽的開明態度讚嘆不已。有網友表示：

「很棒的媽媽」

「媽媽人很好耶，默默關心跟補充」



甚至有人稱她為「天使媽媽」，也有網友幽默地說：

「薑是老的辣」

「媽：我還不想這麼早當阿嬤」



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此外，也有部分網友認為這件事屬於正常範疇：

這很正常吧？套套本來就是安全措施，怎麼搞得好像見不得人。

還有網友幽默表示：

「這應該放在笑話版才對，哈哈」

「看太多爛業配了，這篇算成功」



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