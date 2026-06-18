櫃桶避孕套用極都有以為男友買 竟是媽媽偷偷補貨 還附送按摩器
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有一名女網友在論壇Dcard上以「被媽媽貢獻了不少套套和潤滑液」為題發文，分享了一段令人哭笑不得的家庭趣事，引發網友熱烈討論。
她表示，男友常在假日時到她家住，兩人偶爾會「壞壞」，因此她的抽屜裡有準備好套套和潤滑液，以備不時之需。
然而，這名女網友近日卻發現，抽屜裡的物品一直保持充足，遠超過她與男友的補充頻率。某次使用時，男友感謝她的「貼心準備」，她才驚覺自己並未購買過這些用品。
經過一番討論後，她推測唯一可能的「補充者」自己的媽媽。她進一步詢問媽媽，才得知母親不僅默默補充套套和潤滑液，甚至還送了一個小海豚按摩器給她與男友使用。
此事曝光後，網友紛紛留言熱議，對這位媽媽的開明態度讚嘆不已。有網友表示：
「很棒的媽媽」
「媽媽人很好耶，默默關心跟補充」
甚至有人稱她為「天使媽媽」，也有網友幽默地說：
「薑是老的辣」
「媽：我還不想這麼早當阿嬤」
延伸閱讀：女子崩潰呻男友靚仔大隻但下體成反比 網民：無辦法接受就下一位
+10
此外，也有部分網友認為這件事屬於正常範疇：
這很正常吧？套套本來就是安全措施，怎麼搞得好像見不得人。
還有網友幽默表示：
「這應該放在笑話版才對，哈哈」
「看太多爛業配了，這篇算成功」
延伸閱讀：拍拖6年女友拒愛愛！台男坦言難忍問點「解決」網民卻羨慕執到寶?
+13
男友抱怨「戴套愛愛瞎忙一場」女友委屈發文網友砲轟：哪來的歪理性愛｜你完事後想哭嗎？台女呻愛愛後爆喊 網民話可能有病：PCD買安全套要AA？男友稱「兩人一起用」惹兩派網民筆戰 有女性支持戴安全套都會「戴錯」？三個步驟教你如何正確戴套 搞錯恐生性病
延伸閱讀：
小姑偷騎沒熄火…機車載娃爆衝撞大門 她氣揭：事後裝委屈逼我道歉
拒與長輩同住！爺爺奶奶堅持每天上門玩孫 人妻崩潰慘喊︰快煩死
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】