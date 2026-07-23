吃杯麵會變禿頭？營養師拆解迷思　建議配搭這些食物　營養更均衡

不少人為了方便而吃杯麵，亦是打風儲糧的必備品。台灣有營養師指杯麵是高油高熱量的加工食品，因而坊間傳聞「吃泡麵會禿頭」，營養師拆解指當中沒有直接關係，只是如常配半熟蛋，生蛋白中的成分可能抑制生物素吸收，長期會讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。營養師亦建議先用熱水去除麵體的部分油脂，再配雞蛋、青菜或瘦肉一起吃，使營養更均衡。



營養師高敏敏拆解坊間流傳「吃杯麵會禿頭」，指兩者並沒有直接關聯。（「Facebook@高敏敏營養師」圖片）

營養師高敏敏指杯麵是高油高熱量的加工食品，經常食用容易致肥，增加心血管及腎臟的負擔，吃下一整碗就可能攝取上千毫克鈉，對控制血壓有壞影響。若僅吃麵和湯，便缺乏了蛋白質、蔬菜和纖維，導致營養不均衡。對於平時愛熬夜、壓力大的人，高鈉飲食更可能引發水腫與暗瘡。

吃杯麵會禿頭 營養師指沒有直接關聯

至於坊間流傳「吃杯麵會禿頭」，高敏敏澄清指兩者並沒有直接關聯，掉髮原因多半是壓力、遺傳及清潔不當或營養不均衡等引起。但她指如果吃杯麵經常搭配半熟蛋食用，生蛋白中的成分可能抑制生物素吸收，長期下來會讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。

「最好將泡麵視為應急的選擇，並透過聰明搭配把它升級成一餐更健康的料理，才能吃得安心又不傷身」。 Facebook@高敏敏營養師

高敏敏只要吃得聰明，泡麵並非不能吃，可用熱水先去除部分油脂，再配雞蛋、青菜或瘦肉一起吃，營養更均衡。（《愛回家之開心速遞》劇照）

建議配蛋白質及疏菜同吃 營養更均衡

高敏敏強調，泡麵並非完全不能吃，只要吃得聰明便可，她建議可選擇非油炸麵，先用熱水將麵體泡過再換水沖泡，以去除部分油脂，並減少調味包的用量，而配雞蛋、青菜或瘦肉一起吃，營養更均衡。「最好將泡麵視為應急的選擇，並透過聰明搭配把它升級成一餐更健康的料理，才能吃得安心又不傷身」。

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蛋白質對人體非常重要，但隨時是「油脂陷阱」。台灣1名營養師指出，不少民眾每日進食豐富早餐，「以為這樣就是補充蛋白質的好選擇」，但其實「蛋白質的來源不只分好壞」，甚至暗藏油脂，多吃反而會增身體負擔，於是決定設計出7天早餐配搭，希望大家吃得健康。



不少人會選擇有肉有蛋的早餐，以為可以補充蛋白質，「其實不知不覺吃下更多脂肪」，對身體負擔極大。（示意圖/gettyimages）

蛋白質主要分為2大來源

營養師趙函穎在其facebook專頁表示，蛋白質主要分為2大來源，當中植物性蛋白質例如豆腐、豆漿、堅果，含較多的不飽和脂肪酸，另1種就是動物性蛋白質，例如雞肉、豬肉、牛肉、魚跟海鮮，大部份肉類飽和脂肪和膽固醇都比植物性蛋白質多。

漢堡加上冰奶茶，脂肪35克、蛋白質20克、碳水化合物80克，熱量高達720卡路里。（AI生成圖片）

常見早餐只是油脂加上精緻澱粉

不少人會選擇有肉有蛋的早餐，以為可以補充蛋白質，「其實不知不覺吃下更多脂肪」，早餐店有數款常見熱量組合，一般而言，漢堡加上冰奶茶，脂肪35克、蛋白質20克、碳水化合物80克，熱量高達720卡路里；鐵板麵配上紅茶，脂肪30克、蛋白質15克、碳水化合物100克，熱量達到730卡路里；至於燒餅油條夾蛋加鹹豆漿，脂肪50克、蛋白質25克、碳水化合物75克，熱量高達850卡路里。

本質上是油脂加上精緻澱粉，如果每日進食，會讓身體從早上開始益於沉重負擔，根本並非真正需要補充的「優質蛋白質」。

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