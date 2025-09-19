基孔肯雅熱｜這2類人最惹蚊　營養師建議飲食改善　減低被咬機會

基孔肯雅熱近日引起關注，台灣有營養師指蚊子最愛叮這兩類人，就是體味明顯及皮膚愈溫暖的人。她又指這些易惹蚊的人可從飲食改善入手，減低皮膚發出的氣味及熱能，並從飲食習慣入手，再配合防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，會更有效防蚊。



吸引蚊子的4種因素

營養師黃品瑄在Facebook的專頁上發文，指蚊子依據4種關鍵因素來找「目標」，包括「體表溫度高、皮膚氣味（乳酸、脂肪酸等成分）、呼出的二氧化碳、汗水與代謝產物」。黃品瑄續指，從食物營養學角度來看，酒精、辛辣、高升糖指數、高蛋白或重口味、含硫辛香料等食物，可能間接增加吸引蚊子機率。

體味重的來源

黃品瑄解釋，因為酒精促進末梢血管擴張，其代謝產物（如乙醛）經由汗液排出後會增加體味；辛辣食物會造成局部皮膚溫度上升或出汗，而精緻澱粉等高升糖食物會令人短期出汗，身體變得「又熱又濕」；大蒜及洋蔥等含硫辛香料及其他重口味食物，代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，也會使體味變重。

飲食清淡減體味

黃品瑄建議從飲食習慣入手，如多喝水，少吃高糖、辣、酒精等食物，改以清淡飲食來減少體味產生，再配合防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，更有效防蚊。