上車就眼瞓？醫生拆解5大原因　車廂環境成「天然安眠配方」

一上車就想睡覺原來背後有生理原因。台灣有醫生指科學研究發現，車廂環境是「天然安眠配方」，並列出5點由車輛的震動到內裏的空氣品質，都是會讓人不自覺進入睡眠模式，因此上車容易打瞌睡並非意志力不足或身體異常，而是受到「車廂黑科技」影響。



黃軒醫生指車輛行駛時，產生的低頻震動等同搖籃一樣快速催眠。（《頭文字D》劇照）

黃軒醫生在Facebook專頁上發文，車子在行駛時產生的低頻震動，等同搖籃一樣快速催眠，研究證實僅需15分鐘便能使人明顯感到睏倦。

車輛低頻震動及通風不良易令人有睡意

而車內乘坐的人多又或是通風不良，二氧化碳濃度上升高到1000至4000ppm，人就容易出現缺氧般反應，感到頭昏腦脹。所以那句「車裡好悶」，其實是大腦在喊「缺氧啦！」。此外，大腦感覺衝突，坐車時前庭覺得「在動」，眼睛卻傳遞「沒動」的訊號，這種矛盾讓大腦過勞，易令人產生疲勞感。

若想在車廂中保持清醒，建議開窗通風、活動四肢或做腳踝運動。（GettyImages）

而車子在行駛的晃動，身體肌肉為了平衡晃動維持調整姿勢，容易造成血液循環不佳、肌肉痠脹不適。加上一般人在車上不會思考，是少數「不用想、不用做」的時刻，心理放鬆，也就更容易進入睡眠模式。

從車輛的震動、空氣、感官衝突、肌肉疲勞與心理放鬆，組合起來就成了一場「移動式安眠術」，是科學的「必然定律」。 facebook@黃軒

車廂保持清醒可開窗通風

若想在車廂中保持清醒，黃軒醫生建議開窗通風、活動四肢或做腳踝運動，而若想睡得更舒適，則可準備眼罩、耳塞、頸枕與腰墊。另外特別提醒駕駛者每2小時應休息一次，避免疲勞駕駛，可減低事故比例達2%至21%。

黃軒醫生強調，上車容易打瞌睡並非意志力不足或身體異常，而是被「車廂黑科技」包圍受到影響，從車輛的震動、空氣、感官衝突、肌肉疲勞與心理放鬆，組合起來就成了一場「移動式安眠術」，是科學的「必然定律」。

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吃完飯總是想睡覺，原來是受到血糖波動影響。（AI生成圖片）

掌握好順序與活動，妳會發現，當血糖穩定了，心情跟體重也會跟著穩定下來。（Facebook@愛健康營養師 珊珊 ）

穩定血糖為何重要？

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