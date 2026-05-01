勞動節｜日戰後最大工殤　財閥無視工人安全爆慘烈礦災458人枉死

11月23日，這天是日本的勤勞感謝之日，也是日本社會為所有勞動者獻上感恩的一天。



從戰後一路走來，日本在勞動權力的爭取上也是經歷過了許多故事，這之中，當然除了令人開心的抗爭外，也有因為悲劇而讓人再次省思的悲慘事故，其中，最嚴重的莫過於發生在1963年的一起粉塵爆炸事故，它造成了大量的死傷，被稱為戰後最大的職災事故。今天，就讓我們一起來看看這起「三井三池煤礦爆炸事件」吧！

「三井三池煤礦爆炸事件」造成了大量的死傷，被稱為日本戰後最大的職災事故。（西日本新聞）

爭取勞工權益的「三井三池爭議」，竟是「三井三池煤礦爆炸事件」的伏筆：

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爭取勞工權益的「三井三池爭議」，為事件埋下了伏筆

要回顧這起事件，我們得先回到十年前的1953年，1953年的日本，正處於由煤炭轉向石油的能源轉換期，而各家礦業公司為了順應潮流，也開始進行了大量的裁員，這些舉動的也引發了當時工會的不滿。作為事件主角的三井三池礦業所，就分別在1953年與1959年進行抗議，其中1959年的抗議尤為激烈，三池工會領著各個煤礦工人進行了無限期的罷工。

然而，當時的工會雖然進行了大規模的罷工抗議，但並沒有獲得更多資金的援助，隨著時間的過去，一部分參與罷工的人士因為沒有辦法維持生計，挾帶著對原本工會不滿的部分工人脫離了罷工運動，並創立了第二工會。三井企業也趁著這個時機點，攏絡了新工會的人復工，原本的三池工會也由於外在政治環境的影響而更加激進，成為了日本政府排除的目標之一，而三井企業在工會抗爭失敗後，更加肆無忌憚的裁員，並增加礦工們的工作量，終於，憾事在1963年發生了。

一聲巨響，爆炸帶走了400多條人命

1963年11月9日下午3點左右，在三井三池礦坑的三川礦，一輛裝滿的煤炭台車因為脫軌而發出了火花，因而散出大量的粉塵，突然的一聲巨響，在礦坑內發生了大爆炸。爆炸的瞬間奪走的身旁約20人的生命，但因爆炸產生的大量一氧化碳，卻成為了致命的毒素往礦坑的深處而去，頓時間，礦坑內部瀰漫著濃度極高的一氧化碳。

三井礦山在約莫半小時得知了事故的發生，並且開始組織救援隊，但第一批救援隊卻在下午5點半左右才抵達，此時，已經距離爆炸經過了約兩個小時了，最晚的一批，更是在七小時後才抵達。最後，動員了約莫3000人的救援隊，成功救出了940位礦工，但其中839人有一氧化碳中毒的現象，至於在礦工內失去生命的礦工數字，更是高達458人。

各方機關展開調查，卻發生了令人不解的狀況

很快的，多名相關人士開始對此事展開調查，其中，時任九州工業大學教授荒木忍認為，此事是由於三井公司的「生產第一主義」，忽略了礦洞內的多項安全措施，包括灑水、清除煤塵，加上設備並未更新，因而導致脫軌產生火花，才引發了此次事故，然而，三井公司所雇用的學者認為，此次事件是因為火花點燃的台車上的煤塵，為不可抗力所造成的事故。

受害者與死者遺族們，也對三井公司提起了賠償訴訟，1987年，大部分提告者接受了9.1億日元的和解金，但仍有32人與4個家庭繼續提起訴訟。（西日本新聞）

就在福岡地方檢察廳正準備採用荒木忍的鑑定結果來起訴三井三池煤礦的主管，卻有了異常事態的發生。本來積極調查此次事件的檢察官們突然被一個個調職，而接手的檢察官們卻有著與前面的檢察官們不同的看法，最後，他們以「無法由科學證明事故原因」為由，對三井三池煤礦的主管採取了不起訴處分。

受害者與死者遺族們，也對三井公司提起了賠償訴訟，1987年，大部分提告者接受了9.1億日元的和解金，但仍有32人與4個家庭繼續提起訴訟。最後，在1993年，福岡地院裁定三井公司應當為管理疏失負起賠償責任，1998年最高法院也做出相同的判決，至此，事件終於告一段落。

事件過後，我們以此學到了什麼？

「三井三池煤礦爆炸事件」在當時震驚了日本，由於同一天在神奈川縣也發生了嚴重的列車事故，因此當天又被日本稱為「血染的星期六」。事件從一開始勞工抗爭的「三井三池爭議」，到後續的爆炸事件，喚起了人們對勞動環境以及勞工安全的重視，到了今天，有越來越多人知道要透過法律爭取自己的權益，相關的組織也更加的完善，前人的腳步值得我們借鑑，我們應當以此為鏡，更加重視自己的勞動權益，才能夠換得更好更健康的生活吧！

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