家中金屬用具生鏽怎去除？過來人教路：白醋＋梳打粉敷數分鐘再刷
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不少人都會定期清潔居家環境，一名女網友分享，發現烤爐表面有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼出一張烤爐生鏽的照片，從圖片中可以發現，該烤爐表面已經出現大片鏽斑，讓她好奇發問：
金屬上的鏽要買什麼可以去除？拜託大大們給我資訊。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示：
「白醋＋小蘇打粉厚厚的敷幾分鐘，再刷一刷」
「鏽轉化劑一噴就不會生鏽了，上面會有一層氧化反應」
「WD40＋砂紙，鏽磨掉乾布擦一擦，可以拋成新的一樣，公司一堆生鏽架子久久都這樣處理」
「用WD40砂紙600號的慢慢搓，抹布隨時擦掉觀察，搓到自己滿意」
「去化工行買草酸」
此外，最多網友推薦使用：「錫箔紙」，回應：
「錫箔紙＋清潔劑＋水＝解決」
「烤肉用的錫箔紙搓搓」
「去超市買一捆錫箔紙，用錫箔紙沾點洗碗精＋水擦拭」
「用錫箔紙刷」
不過，也有內行網友提醒清潔完後要做好防鏽，指出：
「重點！除完後一定要上保護，至於鏽有多深就要保佑了，除不乾淨上了保護漆，還是會從那個地方的內部開始，鏽到兩面就一個洞了」
「除鏽完後隔天要馬上上漆，不然又馬上生鏽了」
「這種烤爐除非上油保養，不然很快又會生鏽」
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
相關文章：【入廚貼士】輕鬆清洗煲底爐頭頑固污漬？實試主婦推薦神奇清潔劑
+10
延伸閱讀：
想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊
血糖飆還狂嗑零食水果！長輩健康亮紅燈卻勸不聽…網出險招：說你養不起他
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】