家中金屬用具生鏽怎去除？過來人教路：白醋＋梳打粉敷數分鐘再刷

不少人都會定期清潔居家環境，一名女網友分享，發現烤爐表面有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼出一張烤爐生鏽的照片，從圖片中可以發現，該烤爐表面已經出現大片鏽斑，讓她好奇發問：

金屬上的鏽要買什麼可以去除？拜託大大們給我資訊。

有女網友詢問金屬上的鏽要怎麼去除，吸引不少人分享。（Facebook@我愛全聯好物老實說）

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示：

「白醋＋小蘇打粉厚厚的敷幾分鐘，再刷一刷」

「鏽轉化劑一噴就不會生鏽了，上面會有一層氧化反應」

「WD40＋砂紙，鏽磨掉乾布擦一擦，可以拋成新的一樣，公司一堆生鏽架子久久都這樣處理」

「用WD40砂紙600號的慢慢搓，抹布隨時擦掉觀察，搓到自己滿意」

「去化工行買草酸」



此外，最多網友推薦使用：「錫箔紙」，回應：

「錫箔紙＋清潔劑＋水＝解決」

「烤肉用的錫箔紙搓搓」

「去超市買一捆錫箔紙，用錫箔紙沾點洗碗精＋水擦拭」

「用錫箔紙刷」



不過，也有內行網友提醒清潔完後要做好防鏽，指出：

「重點！除完後一定要上保護，至於鏽有多深就要保佑了，除不乾淨上了保護漆，還是會從那個地方的內部開始，鏽到兩面就一個洞了」

「除鏽完後隔天要馬上上漆，不然又馬上生鏽了」

「這種烤爐除非上油保養，不然很快又會生鏽」



有網友教白醋加梳打粉敷幾分鐘再刷。（Azzaryiatul Amar@Pixabay）

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