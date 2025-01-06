保溫杯不應盛載咖啡、茶？4種飲料不建議　卻與鏽蝕不鏽鋼無關

近年來都市人環保意識高漲，加上許多連鎖手搖杯、便利商店，用環保杯買飲料能便宜幾元，消費者越來越常用自己的杯子裝咖啡、飲料。



不過，你知道保溫瓶不是所有飲料都能裝嗎？臺北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主診醫生楊振昌在節目《健康2.0》上提醒，茶、咖啡、中藥及牛奶等4種飲品，不宜用保溫瓶裝。

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楊振昌表示，當不鏽鋼碰到酸時，沒有想像中容易溶出重金屬，除非不鏽鋼的表面已鏽蝕，就有可能會溶出來；常聽見實驗中的不鏽鋼保溫杯碰到酸溶出重金屬，是因檢測用的是高濃度的醋酸，與一般大眾喝飲料的情形有落差。

至於為何不鏽鋼不適合裝茶、咖啡、中藥及牛奶，楊振昌解釋，茶、咖啡、中藥容易有污垢，若污垢不清洗乾淨，易造成細菌滋生；牛奶則富含蛋白質，牛奶、豆漿等飲品在常溫環境下，放在不鏽鋼容器裏可能讓細菌增長。因此，不鏽鋼不適合裝咖啡，並非因單寧酸會鏽蝕不鏽鋼。

保溫瓶如何清洗保養？

楊振昌教學，平時喝完馬上清洗，每周使用軟刷搭配檸檬酸等專用洗劑清理一次。

此外，材質的部分，楊振昌建議，最好使用304不鏽鋼，如是316的不鏽鋼也可；200系列的不鏽鋼，材質就沒這麼好對於抗氧化、抗鏽蝕效果不佳。

保溫杯摔到還能用嗎？

台灣營養師雷小玲在《健康2.0》上說，當保溫杯摔到後內膽變形或受損，或飲用時有鐵鏽味，可能代表不鏽鋼合金結構已受損，增加金屬化合物溶出的風險，建議更換新的保溫杯。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫瓶可以裝咖啡和茶嗎？ 醫師曝4大NG使用禁忌，把重金屬、細菌全都吞下肚】