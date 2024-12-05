晾衫｜毛巾床單難曬乾？日本花王傳授「三角晾法」讓衣物更快曬乾

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

曬被子或床單時若天氣不理想，導致曬不乾或晾太久有潮濕味，令人相當煩惱。日本花王Attack在X（舊稱Twitter）傳授曬被子或毛毯的冷知識，建議可以採用「三角晾曬法」，引起網友熱烈討論。

Facebook專頁「快快樂樂學日文」分享，花王Attack官方Ｘ傳授曬被子的冷知識，當想快速晾乾被子或毛毯等大型寢具時，可以採用「三角晾曬法」。這個方法不僅通風良好，水還會全部集中在角的地方，比正常的晾曬法更容易晾乾，接下來天氣逐漸變涼，若晾曬物品很難乾的時候，可以試試這招。

晾衫｜潮濕天氣衣物罨到發臭？即學「山型曬衫法」幫衫褲去味速乾

網友紛紛表示：

．「超實用！大推」
．「我記得之前有人這麼做，然後被隔壁的婆婆媽媽看到被認為是個不會晾衣服的人」
．「基隆怎麼晾都沒用」
．「南部一年四季多都是夏天沒這個煩惱」
．「不要洗就不會有這個煩惱」

晾衫｜襪子為何越洗越鬆？達人分享正確晾法　原來是「方向」錯了

不少網友也分享其他訣竅：

．「中間可以加上衣架撐開，乾更快喔」
．「早就知道了，我都這樣晾十幾年了，不外乎接觸空氣面積大乾得快，我還會利用架子夾織物尾端，讓整張織物全部接觸空氣」
．「我是一面長一面短曬乾」
．「我毛巾都這樣交錯曬啊」
．「平時洗完澡我的毛巾就是會拉成三角的放去陽台，不一定要全部對角，反正只要露出來沒有重疊的面積越多越好」

相關文章：棉被清潔｜大力拍打蟲屍會亂飛　4個清洗建議　晾曬最好在這時段

+8

不過，有網友認為，要有大空間才能使用這個方法：

．「首先你要有個適合掛曬對角線的空間」
．「首先你需要的面寬為直角三角形的斜邊，一般浴巾大約是148*72（厘米）…你大概面寬要164.5多，這應該是要有一定規格的陽台呢！」
．「我真正的問題是那個空間在哪裏？」

有網友提出可以使用抽濕機，「一台抽濕機可以解決您的煩惱」，有人則表示，若曬衣方式不對，效率比不上不用抽濕機，但是正確掛曬的方式：

．「就像積水在地上沒有拖開的話，要等他自然乾就超級慢，就算吹風也超慢，反之拖開來自然蒸發就夠快了」

【延伸閱讀，更多洗衫、晾衫建議】

洗衫｜5小時得晾乾！雨季任由衣服罨濕　當心發臭兼病菌滋生100倍

+10

衣服不用全翻轉？晾衫有法可除濕味？　即學5個省時省力洗衫技巧

+22

怎避免衣服在洗衣機扭作一團？　網民稱這東西比洗衣球更可靠…

+8
洗衣乾洗機｜衣物總是乾不透？網民點出關鍵　關鍵在「衣物多寡」洗衫｜洗衣粉為何漸被淘汰？「一事實」令它不敵洗衣球、洗衣液洗衣機｜膠條反覆發霉怎辦？漂白水可除斑除臭　還要養成2個習慣洗衫｜羽絨褸機洗後變形全毁！2禁忌不可犯　保持蓬鬆靠「2個波」快煮壼｜比電熱水壼更省電！使用注意4點　底座及壼底千萬別弄濕微波爐｜高溫加熱不代表可殺菌！清潔不周或養出超過700種微生物浴室寶｜沐浴期間不應開啟？可致天花滴水、發霉外還有「一壞處」

延伸閱讀：

阿嬤倒路邊…他上前關心遭噴粗口「拿錢來！」 在地人：她是慣犯

日幣1圓超難用「自動販賣機也不收」…林氏璧曝消滅零錢最佳解方：有快感

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

家居
家居清潔
聯合新聞網
來稿