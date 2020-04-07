【入廚貼士】輕鬆清洗煲底爐頭頑固污漬？實試主婦推薦神奇清潔劑

廚房中不同污漬都讓主婦們頭痛不已，例如：鑊底煲底燻黑的污垢、爐頭與抽氣扇的油污等，用水肯定是洗不了的，於是大家就運用民間智慧，以五花八門的方式來清潔。近日網上群組中，有人就力推以「椰子白」洗煲，前後效果如敷完面膜般光滑，彷彿「新嘅一樣」，記者於是實試用椰子白洗走煲底的萬年污垢，究竟效果是否如此神奇？ 攝影：鄧穎琪

近日有網民在facebook群組分享自己洗煲的照片，搞笑留言：「同佢敷返個面膜先」，並分享了洗煲前與洗煲後的照片，清潔後的煲竟然跟全新的無異！網民紛紛留言詢問究竟她使用甚麼方法，原來就是有「椰子白」之稱的棕櫚油精華（又名椰子油精華）！不少網民都和議，並表示自己已運用這種日本清潔劑多年，究竟椰子白有甚麼成分，又能清潔甚麼物品？

根據主婦們的情報，椰子白在APITA、一田等大型百貨有售，HKTVMall亦可網購，而記者則在千色店找到，一瓶200克的售$58。

請按下圖睇椰子白成分及介紹：

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見到其他人的示範，記者也照辦煮碗，在家中拿了一個有萬年污漬的銅質煲來清洗。由於長期用它來煮即食麵，明火火力較猛，使煲的裡裡外外連同煲柄都有燻黑痕跡，用水、洗潔精等等都洗不走。究竟椰子白又能否成功救煲？

請按下圖睇記者實試用椰子白洗煲的步驟和效果：

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實試過後，覺得椰子白的清潔效果未如一開始想像般神奇，可能是材質問題，或是污垢積聚時間長短所致，但總算清到煲底七至八成污漬，算是不錯。見有網民推薦此方法不費吹灰之力又省時，但筆者前後都擦了半小時，並且花了大半瓶才有上圖的效果。不過，相信如果是一些積聚不太久的油污、燻痕等，應該一會兒就擦得走。

除了椰子白外，以下還會介紹多幾個常用的清潔小貼士，請按下圖：