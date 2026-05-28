打掃時間愈久累積傷害愈大　家居清潔不通風　傷肺猶如日食20支煙

在當前空氣汙染日益嚴重的環境中，長期暴露於汙染物中可能導致肺部疾病的風險增加。台灣胸腔外科主任黃文傑在節目《祝你健康》中指出，除了空氣汙染，日常生活中使用的清潔劑也可能對健康造成威脅。



黃文傑提到，許多常見的清潔劑成分如次氯酸鈉、氨水、鹽酸和硫酸，若在使用過程中揮發，可能對人體造成刺激。特別是鹽酸，其揮發的氣體容易刺激呼吸道，使用者在清潔衛浴設備時，為了增強效果而選擇鹽酸，雖然清潔效果顯著，但同樣可能對肺部造成損傷。

示意圖（Unsplash@Josue Michel）

專家提醒，這些清潔劑不僅對呼吸道有風險，還具腐蝕性，接觸皮膚可能造成傷害。因此，操作時務必佩戴手套，以降低直接接觸的風險。黃文傑強調，是否會造成永久性損傷取決於暴露的時間，使用時間越長，累積的傷害越大。

此外，黃文傑警告，民眾在使用清潔劑時應避免同時交叉使用不同產品，例如將次氯酸鈉（消毒水）與鹽酸混合，這樣可能產生大量的有毒氯氣揮發，造成消化道和呼吸道受傷。所以在使用前，應詳細閱讀產品標示，並做好基本的防護措施，如佩戴護目鏡和口罩。

黃文傑最後提醒，清潔時不要刻意憋氣，因為長時間憋氣可能導致缺氧，恢復呼吸時反而容易大量吸入刺激性氣體。清潔完成後，應立即打開門窗，保持空氣流通，以保護呼吸道健康。

元氣網曾報導過，使用清潔劑打掃家裡時，應該要1次只使用1種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應。另外，無毒教母譚敦慈也表示：

使用化學清潔劑打掃，如果沒有開窗通風以及戴口罩，肺功能受損程度恐相當於每天吸20支煙。

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