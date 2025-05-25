不鏽鋼餐具會釋出重金屬？專家教挑選2招 幾耐換新？首次用要抹油

不鏽鋼餐具以其耐撞擊、好清潔、抗腐蝕的特性，成為家庭與餐飲業者選購餐具的熱門選擇。不過，該怎麼挑選適合的不鏽鋼餐具？使用時又有哪些要注意的地方？用多久要換新的？



台灣食品藥物管理署（簡稱食藥署）邀請台灣國立台灣海洋大學食品科學系助理教授吳俊逸，帶大家一次了解。

如何正確選用不鏽鋼餐具？（按圖看清👇👇👇）

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不鏽鋼餐具怎麼挑

▪️ 認明「3字開頭」材質：

不鏽鋼又稱「白鐵」，是鐵中加入鉻、鎳、錳、鉬等元素的合金，其中鉻是延緩生鏽的關鍵成分，需達11％以上才能有效防鏽。選購時建議優先挑選300系列，特別是304或316材質，其中316材質的耐用性更高。

▪️ 挑選有厚度、手感沉穩的餐具：

厚重的不鏽鋼餐具結構穩定，不易因撞擊變形或損壞，使用壽命也更長。

不鏽鋼餐具會釋出重金屬嗎？

▪️ 挑選合法規的產品：

根據台灣食藥署說明，符合台灣《食品器具容器包裝衛生標準》的不鏽鋼餐具，不必擔心重金屬溶出問題。

▪️ 錳中毒疑慮澄清：

吳俊逸表示，過去曾有坊間傳言指不鏽鋼餐具可能導致錳中毒，實際上，台灣食藥署在2012年已完成相關檢測，發現合法產品的錳溶出量遠低於人體可接受標準，且人體本身就需要微量錳，因此不會造成健康負擔。

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不鏽鋼沒壞也要換新的！醫生曝使用期限

▪️ 建議每3～4年更換一次：

雖然不鏽鋼具有耐酸鹼、耐熱的特性，即使盛裝如檸檬汁等酸性飲品也無礙，但在正常使用下，建議每3至4年汰換一次，以確保安全與耐用性。

▪️ 餐具有損傷應及早換新：

若發現餐具有撞擊後變形、磨損或鏽蝕情形，代表內部結構可能已受損，應立即更換，避免加速生鏽或斷裂。

▪️ 營業用餐具應縮短更換周期：

對於餐飲業者經常性使用的餐具或刀具，因耗損較快，應增加更換頻率以維持使用安全。

第一次用不鏽鋼鍋餐具注意事項

新的不鏽鋼餐具表面可能殘留工業用拋光油，首次使用時，建議用食用油（如沙律油）塗抹表面，待油脂溶解工業油後，以紙巾擦拭乾淨，再搭配中性洗潔劑徹底清洗。日常清潔時，只需使用中性洗劑清洗並保持乾燥即可。

餐具、廚具出現3情況應立即丟棄（按圖看清👇👇👇）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不鏽鋼沒壞也要換新的！醫生曝使用期限，內部結構早就壞掉鏽蝕】

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