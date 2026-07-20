男大生嫌女友「天天大便」不文雅 欲開口暗示 反遭網民全體狂轟
撰文：聯合新聞網
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一名21歲男大生近日在Dcard分享交往後的心情，坦言脫單後才發現女友與想像中有落差。
兩人都是大學生、各自在外租屋，往來頻繁後，他驚訝發現女友幾乎天天如廁大號，讓他直呼「形象崩壞」。
男大生進一步指出，女友體態正常，身高155cm、體重47kg，每餐可吃下約三至四個御飯糰。雖然流汗時沒有異味，但仍會帶點黏膩感，讓他覺得與外表反差明顯。他坦言，這些並非金錢或衛生問題，而是心理上難以適應，甚至覺得有些不夠文雅，不知道該如何開口暗示女友調整。
貼文曝光後掀起討論，許多網友留言勸他：
「不然你以為女生都不大便、不流汗、不吃飯嗎？」
「你每天不大便？你大便都是香的？」
「你暗示她幹嘛？要別人不要吃飯？還是不要大便？」
「正常就是每天大便啊，自己便秘不要以為全世界都一樣好嗎」
「又一篇奇文」
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也有人教解決方法：
「身為一個貼心的人，自己在意的點請自行解決，你可以買除臭產品放在廁所，可以關心對方黏黏的會不會不舒服，給她濕紙巾擦汗」
「解決方法，請女友跟你分手，找下一個愛她的人珍惜她」
「我覺得你這些問題單身就能解決了」
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