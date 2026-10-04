婆媳｜喪禮穿黑色竟被奶奶嫌不漂亮「被人看不起」：應穿亮片薄紗

參加喪禮一般都會以簡樸、黑色系為主。



不過有位媳婦發文表示，奶奶抱怨她在喪禮上穿得太過隨便，還直言：

不穿漂亮衣服，會讓人看不起。

讓原PO疑惑表示：「我這樣穿真的會讓人瞧不起嗎？」許多網友安慰：「喪禮要打扮什麼？」

奔喪要穿得多華麗？（《破地獄》劇照）

一名女網友在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，被奶奶打電話告知，阿姨說她在喪禮上都沒有打扮，穿著也很隨便，讓原PO相當無奈，當下直接問奶奶：

奔喪要穿得多華麗？

而奶奶卻回應，阿姨看她的行為舉止，就知道平常都沒有在打扮，也不穿漂亮衣服，還教訓「人要衣裝，妳的穿著讓人看不起」，讓她十分無奈。

原PO點評自己的穿搭，表示平常喜歡穿黑色系衣服，因為體型較胖，所以就穿乾淨的平價服飾，搭配防曬外套，也穿慢跑運動鞋等等，喜歡一身黑或深色打扮。文末她也特別澄清，當天自己穿著深黑色衣服，9成新沒有破洞、褪色，領口也沒有皺摺，衣服算是合身，只是奶奶希望她穿「亮片、薄紗」，有女人味一點。

文章曝光後，不少人安慰原PO：

「她們只是單純想要罵妳而已」

「會看不起妳的人，穿什麼她們都會看不起」

「每個人喜歡的風格本來就不同，整齊乾淨就好」

「不需要理會這種廢話」

「穿自己舒服的衣服就好，其他的我都回答『關妳什麼事』」

「用不著這樣說人吧？」

「喪禮又不是家庭聚會，要打扮什麼？」



但也有網友提醒：

「女人要多愛自己一點，不管去哪，基本穿搭跟妝容都可以注意」

「我覺得穿著是其次，健康最重要」

「有重要的正式場合，再注重打扮就好」

「我媽媽也常常要我穿好看一點，女人要多愛美一點」

「適度的衣裝也是不錯」



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