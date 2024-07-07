婆媳｜奶奶每說「這話」新抱就火起！過來人有同感　叫事主要小心

婆媳關係是華人家庭中最難解的問題，畢竟沒有血緣關係，生活背景、習慣、價值觀都大不相同，相處起來難免會有摩擦。有一名女網民就透露自己最討厭奶奶對她說的一句話，只要一聽到就很不爽，想問其他人是否也有人和她一樣？貼文一出，多數人都勸她聽聽就好。



女網民在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己很討厭婆家對她說：

我把妳當女兒看！

這句話，只要一聽到就會非常的火大，事主不知道是否有其他人跟她一樣也很討厭這句話，因此想問問大家的看法。

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貼文讓不少人認為這只是場面話：

・「呵呵，聽到這句話，妳得當心了，意思就是佔妳便宜，妳不能拒絕的」

・「會說『我把妳當自己的』也很讓人火大，這種人很會討人情，他做的都情份，妳做的都是糞」、「這是場面話，聽聽就好」

・「不可能把妳當女兒看」

・「自己生的是寶，別人生的是草，永遠不要相信奶奶說的屁話」

・「意思就是妳不是她女兒，因為正常人對自己女兒絕對不會講這句話」

・「那只有做事情的時候，分財產的時候妳就是外人」

・「真的發自內心把媳婦當女兒的，不會把這句話掛在嘴邊，而是用行動證明」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】