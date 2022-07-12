極品奶奶夾埋姑仔偷新抱嘢　穿煲後仲好意思咁做　新抱嬲爆一句KO

婆媳糾紛是不少家庭的難題，嚴重的甚至可成為離婚的禍根。



台灣一名媳婦便公開數說同住奶奶的不是，這位奶奶不止行為誇張得讓網民也看不過眼，還竟不理他們夫婦已有兩個孩子，慫恿兒子與她離婚，甚至要趕她出家門，反遭媳婦一句KO：「這層樓是我的！」

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「快被奶奶氣死了！趁我跟我老公不在家時，把我新買的焗爐送給我小姑。回到家我真的被氣哭了！這已經不是第一次把我的東西，沒有經過我的允許就送人了。行李箱、果汁機，連我的外套都不放過！只要是我小姑喜歡的，她就趁我不在家叫小姑趕快來拿，這次我忍無可忍，打電話叫小姑把焗爐帶回來，不帶回來我會立刻報警，因為家裏我裝了監視器，清楚的拍到搬走焗爐的畫面。」

「奶奶因此跟我大吵大鬧叫我滾，叫她兒子跟我離婚！但是她似乎忘了，這層樓是我的，是我婚前財產，該滾的人是她！原本奶奶沒搬來跟我們住的時候，我跟我老公很少爭吵，但是她搬來之後，我的兩個孩子都說，你們爭吵的原因都是因為阿嫲！為什麼你們不冷靜一下，想想阿嫲的行為？」

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「之後，我們才沒有為了她再爭吵，今天我真的是忍無可忍才會跟她大吵一架，我也跟我老公說了，只要她不再生事，她可以繼續住這裏，要不然，她必須回老家住不准住我們家裏。老公不止答應我，而且也跟我說了以後奶奶生病需要人照顧，他會自己顧，不會讓我去照顧她，因為，她這個當奶奶的不值得我去照顧她。」

網民回應：︎「喧賓奪主喔！」「有距離比較美好。」「人不要臉天下無敵。」「你可以更狠一點，直接報警吧！」「奶奶怎麼不跟小姑一起住，這麼不要臉！」

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