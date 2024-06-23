婆媳｜為讓孫兒「瞓扁個頭」奶奶刻意讓他多睡！新抱後悔已成定局

許多奶奶都會搶着照顧孫子，但因為教育方法和理念有所不同，常會造成婆媳關係決裂。有一名網民就透露奶奶表示可以顧孫子，卻故意讓小孩「睡扁頭」，至今一直無法釋懷。



婆媳之間很容易因為育兒方式不同而產生磨擦。（Canva）

事主在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，第一胎是男孫，奶奶很興奮，ㄧ直在跟小孩的媽媽爭搶，主動表示自己可以顧孫子，媳婦休完產假可以回去上班，事主雖然很感謝有後援，但奶奶一直執意要按照自己的方式照顧。

事主指出，有件事讓她很介意但已經來不及挽救，就是奶奶故意讓小孩「睡扁頭」，期間向奶奶反應過很多次，也有教導該怎麼避免，但奶奶很堅持，而且很得意把小孩的頭顧得很扁、很好看，由於奶奶自己是扁頭，小孩爸爸的頭也很扁。自己真的覺得很對不起小孩，原本頭型很圓很漂亮，真的很後悔相信奶奶，造成小孩「重度」扁頭，就算有髮型修飾，還是很明顯扁頭+臉大，頭型是一輩子的事，一直無法釋懷。

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貼文一出，引起廣大網民熱烈討論：

・「講不聽就要立馬止損了...」

・「千萬孩子別給奶奶顧會氣死，老人講也講不聽」

・「我家因為親餵所以頭型都是圓的」

・「我兒子也是扁頭，擔心他以後當兵剃完頭髮會被笑」



有網民認為奶奶漏做一事才導致扁頭：

・「可以側睡，比較安全，小孩也有安全感，頭型也很漂亮！」

・「那是懶，不想顧頭型，因為要注意左右前後睡的時間與方向」



大部分網民表示頭型多是因為遺傳影響：

・「頭型遺傳居多」

・「跟爸爸、媽媽的基因關係比較大吧」

・「頭型其實是遺傳，骨頭就在那邊」

・「頭型是遺傳的，是扁頭基因怎麼顧都還是扁的」

・「扁頭其實是遺傳」

・「我覺得扁頭是基因造成的」

・「頭型應該是跟遺傳有關係吧」。



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有另一派說法是頭型在1歲前可以調整：

・「6個月前都還能睡回頭型，1歲難了」

・「6個月前還能調整回來，我們家是睡西班牙的枕頭」



有許多網民認為事主不習慣奶奶的做法可以自己或請托嬰照顧：

・「睡扁頭也不是一兩天造成的，確實該責怪自己的縱容」

・「妳不知道托嬰中心補助很多嗎？結案」

・「有些長輩是真的蠻喜歡扁頭的，如果不喜歡奶奶的照顧方式，那就是自己顧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】