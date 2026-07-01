「天下第一貪官」和珅財產等於清朝15年國庫收入　3聰明方法防盜

清朝的權臣和珅，是歷史上最有名的貪官之一，有「天下第一貪官」的稱號，他奢靡生活與驚人財富，嘉慶皇帝下令抄家時，和珅的財產驚人，黃金、白銀、珠寶、古玩等堆積如山，總價值據傳相當於清朝15年國庫收入，也讓「和珅跌倒，嘉慶吃飽」成為歷史典故。



不過，古代沒有金融機構銀行，也沒有保險箱，如此大筆的財產，難道不會遭小偷嗎？事實上，他只靠3招，讓小偷竊賊，要悄悄入侵也搬不走。

清朝貪官和珅的「3招聰明防賊法」（01製圖）

清朝貪官和珅的「3招聰明防賊法」：

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清朝貪官和珅家產比國庫多 為何不怕遭小偷？

根據《搜狐網》指出，和珅是清朝乾隆時期最具影響力的權臣與貪官，他早年因聰慧過人，深得乾隆皇帝賞識，官運亨通，然而，他利用職權大肆搜刮民財，結黨營私，累積了龐大財富，據傳其家產相當於清朝15年國庫收入。

據史料記載，嘉慶皇帝下令抄家時，和珅的財產驚人，總價值甚至超過清朝國庫多年收入。至於和珅到底貪了多少錢，後人眾說紛紜，不過從「和珅跌倒，嘉慶吃飽」這句話看來，就能大約知道他們驚人財產與影響力。

此外，民間也流傳和珅藏匿這些鉅款的3大手段：

1、重新鑄造成黃金

和珅利用貴金屬的保值性，將古代的錢和銀兩融成一顆顆的大圓球，且每顆圓球重達100多斤，加上表面光滑，光靠小偷一個人的力量根本無法搬走。

2、藏在房屋或是家具的夾層中

和珅將大量貴金屬或是金磚、銀磚，巧妙藏在房屋夾層中，變成方屋柱子的一部份，即便小偷看得到也偷不走。就連家具也是特殊訂制，無論是屏風、櫃子、桌子都是採中空設計，以利藏匿錢財、房契及地契，讓人誤以為只是一件奢侈的家具。

3、等價置換或是投資

和珅收藏的一些古董、畫作也算是財力的證明，竊賊就算知道價值不斐也難以輕易竊取。

此外，據《清朝野史大觀．和珅家財》等野史記載，和珅總財產是「八百兆兩有奇政府歲入七千萬，而和珅以二十年之閣臣，其所蓄當一國二十年歲入而強」。

但據《查抄和珅家產清單》所列，有金碗碟4288件、銀唾盂600個、金面盤119個、黃金580萬兩、銀元寶5萬個等。查抄出來的物品總價值並沒有上十億兩白銀。和珅最後的財產中，貪污受賄的數額並不佔全部，也有相當一部分是做各種生意、土地買賣收租和皇帝賞賜而來。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代沒銀行，有錢人怎麼存錢不怕被偷？清朝貪官和珅的「3招聰明防賊法」，小偷進家門也搬不走】