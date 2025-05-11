春秋時期匪夷所思的戰爭規矩：幫敵軍修戰車　放生仇人原因極騎呢

5000年中國歷史，春秋是最匪夷所思的朝代。



打仗規則多如毛，君子禮儀不離口，戰爭活生生被他們搞成了體育競賽。

春秋時期匪夷所思的戰爭規矩（01製圖）

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那時戰爭有三大原則，一是「出師有名」(不能因私慾發動戰爭)，二是「不鼓不成列」（不能等對方沒列好陣型就打他），三是不能對受傷的人再次攻擊，不能追擊落敗的對手……

不要以為這些只是規定而已，在春秋時期，他們可是把規定看得比生命還重，我們僅舉四例：

1. 華豹當箭靶

西元前521年，宋國的公子城與華豹發生衝突，華豹率領大軍進攻宋國首都，並親自張弓搭箭向城射去，結果沒有射到任何人，不過他速度很快，又一次搭箭上弦準備射箭，城樓的公子城見狀，對他喊：

不更射為鄙！

意思是你很卑鄙，既然射了，就該輪到我了，你不守規矩，無禮！華豹聽了，默默放下弓，老老實實地等公子城搭弓準備，結果就被一箭射死了。

2. 幫忙敵人修戰車

西元前597年，晉國和楚國爆發了爆發了邲之戰。晉國上下不能同心協力，內訌不斷，被楚國抓住機會逐一擊破。

撤退時，晉國的許多戰車陷入泥坑，拖不出來，大大延遲了撤軍的速度，楚國人追上之後，沒有動刀槍，而是過去指導晉軍如何挖坑、扔重物、抽去車前橫木。

晉軍脫離困境後，楚國人笑嘻嘻嘲諷晉國人有空常來玩，晉國人邊駕著車邊回頭說：

吾不如大國之數奔！（我們才不像貴國逃跑經驗這麼豐富！）

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3. 禮物不能不收喔

楚國的貴族樂伯擅長射箭，史料紀載其「左射馬，右射人」，指哪打哪，武功強得嚇人。

不過在上則提到的邲之戰中，他射箭射得太忘我，回過神發現只剩最後一根了，眼看晉國大軍即將襲來，眼前恰好來了一頭麋鹿，樂伯就用這最後一箭射中麋鹿，然後把它獻給敵方晉國。

晉人知道樂伯殺了他們很多兄弟，不過禮物怎麼不能不收呢？於是揮了揮手，不追殺他了。

4. 對敵方大王行禮

西元前575年，還是楚晉大戰，楚王親率大軍北上，結果被晉國上下一心殺得大敗而歸，楚王率領殘軍慌忙逃跑，誰料路況不熟，轉了一圈後，竟誤入晉國的大後方，遇上後軍統帥郤的精銳部隊。

按照現在的想法，簡直天上掉下個大餡餅，升職加薪的好機會，不過後軍統帥郤卻一臉茫然，他像遇到明星的小粉絲一樣，連忙摘下頭盔，小步快跑到楚王前行個大禮，楚王在車上也煞有介事的回個禮，在數萬軍隊的目睹下，楚王匆匆忙忙地逃跑了。

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【本文獲「歷史說書人History Storyteller」授權轉載。作者：睿信 柯】