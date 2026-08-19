秦始皇在位37年為何從沒立皇后？母親趙姬的行為影響他對女人看法

古代大多數皇帝通常會從妃嬪中挑選合適的人選，讓她擔任皇后，負責管理後宮的各項事務，然而，歷史上記載了諸多「豐功偉業」的秦始皇，卻一生都沒有立后。



根據《人民日報》報導，秦始皇未立皇后，是他有意拒絕立后，背後隱藏了五大原因，包括母親的行為不檢點、對皇后標準過高、以及對長生不老的追求等。

秦始皇自認功高三皇五帝 在位時竟不曾立皇后？這位血親影響最大（01製圖）

母親趙姬生活不檢點 在秦始皇心中留下陰影：

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根據《人民日報》指出，秦始皇不立后的原因有五點，首先是因為他母親趙姬的行為不檢點。趙姬原本是商人呂不韋的小妾，後來被獻給莊襄王，莊襄王去世後，成為太后的趙姬不僅與呂不韋舊情復燃，還與假宦官嫪毐私通，並生下兩名兒子。

這些事件在秦始皇心中留下了深深的陰影，最終處死兩位私生子弟弟，將嫪毐五馬分屍示眾，並將母親逐出咸陽。對母親的怨恨也影響了他對女性的看法，進而不願立后。

其次，秦始皇對立皇后的標準過高。隨著他滅六國，成為歷史上首位大一統中央集權的帝國君主，並自創「皇帝」的稱號，不僅表達了「君權神授」，還帶有自命不凡的意味，他認為自己的功德超越了古代的聖賢「三皇五帝」，因此對皇后的要求極為嚴格。

第三，秦始皇志在天下。由於身世和周圍環境影響，養成了刻薄和多疑的性格，可能擔心皇后會對他的理想構成牽制。

第四，秦始皇是一位工作狂。他為自己設下了每日的工作目標，直到完成任務才會「下班」，因此無暇顧及後宮事務。

第五，他對長生不老的追求以及對方術、煉丹術的痴迷，使他對其他事情的興趣減少，將立皇后的問題擱置。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：秦始皇在位37年，為何從來都沒立過皇后？歷史課本沒說的5大原因，竟和童年陰影有關】