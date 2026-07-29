周末朋友約你　你會出去嗎？7條問題助你找出「自身最大不足」

每個人都有自己的長處，但也都有不足的地方。若是想要在生活中更受大家的歡迎，想要事業愛情更順利，就要學會看到自己的短板，然後去改變它。



只有自己不斷的變得優秀起來，才能夠得到更好的生活品質。那麼你該在哪方面提升自己呢？快來測一測吧！

想要在生活中更受大家的歡迎，就要學會看到自己的短板，然後去改變它。（《おとなになっても》劇照）

1.你是否每個月都會給自己入手新衣服呢？

基本都會→2

基本不會→3



2.在參加聚會時，你會找熟悉的朋友還是跟誰都熱情打招呼呢？

找熟悉的朋友→4

跟大家都打招呼→3



3.你平日裏花錢是否都會記賬呢？

會的→4

不會→5



4.你是否有因為過說錯話而得罪別人的經歷呢？

有的→6

沒有→5



5.遇到很喜歡的人時，你會主動去表白嗎？

不會→A

會的→6



6.你對自己目前為止取得的成績還滿意嗎？

不滿意→D

滿意→7



7.周末朋友約，你都會出去嗎？

基本不會→B

基本會的→C



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答案解析：

A. 你該在穿着打扮上提升自己

你的顏值其實很不錯，但是你不懂得打扮自己。所以在生活中，你會比較沒有存在感，別人根本就不會把你太當一回事。而若是遇到喜歡的人，你也很難得到對方的心。你最應該學着怎麼去打扮自己，只有讓自己變好看了，才能夠更受異性的歡迎。

B. 你該在情商上提升自己

生活中的你是比較直率的那種人，總是想到什麼就直接說出來。正因為如此，你總是三兩句話就把別人給得罪了。你根本就沒有任何的惡意，但是偏偏就是不討喜。而你最需要在情商上面提升自己，你要知道別人都喜歡聽什麼樣的話，然後偶爾要懂得誇獎對方。

不懂得打扮自己，會比較沒有存在感，別人也就不會把你太當一回事。（《おとなになっても》劇照）

C. 你該在賺錢上提升自己

你很羨慕別人輕輕鬆鬆的就能夠賺到大錢，而自己不管怎麼折騰，都賺不了什麼錢。這是因為你沒有好的規劃，總是想一齣是一齣。每次都是看到別人做什麼很好賺，你也跟着投入進去，但是你早就已經錯過了最佳時機。所以你要慢慢去研究怎麼做才能賺錢，而不是匆忙開始。

D. 你該在心態上提升自己

你的心理素質一向都是比較差的，一到緊要關頭，你就會心態崩掉變得不知所措，然後開始掉鏈子。正因為如此，你錯過了很多好的機會。所以你一定要好好的提升自己的心態，遇到事情。

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