恐怖的四日市哮喘：日工廠排致命毒煙　當地死亡人數多過二戰空襲

二戰結束後，日本正處於百廢待舉的狀態，但得益於世界陣營的動盪，日本也在戰後獲得了一定的援助，並邁向了經濟高度成長期。但在經濟快速成長的背後，一些負面影響也在某些人們的心中留下了一定的傷痕。



今天，就讓我們來看看一起發生在三重縣四日市市，並名列日本四大公害病之一的「四日市哮喘」吧。

在工業轉型的背後 帶來的卻是廢氣及惡臭

1955年，正處於戰後恢復期的三重縣為了發展經濟並吸引企業投資，在四日市市建設了四日市精煉廠，希望將本來以紡織業為主的四日市市轉型為以石化工業為主的重工業區，並提出「大四日市」的構想。他們將舊日本帝國海軍的燃料廠遺址出售給石化公司，並以此為基礎，分別建造了第一、第二精煉廠，正式邁向重工業化的道路。

當時四日市烏煙瘴氣的天空。（YouTube＠真相拼圖）

不少人痛苦到自殺 政府還強行建造第三精煉廠（了解更多）：

+ 13

精煉廠開始運作後，由於其排放的廢水，讓周遭的魚都散發著異臭，到了1959年，精煉廠排放的二氧化硫導致第一精煉廠接近的四日市市南部的氣喘患者大量的增加。儘管當地的醫生對氣喘患者採取了治療，但病例卻不減反增，長年的惡臭以及怪病讓當地的漁業以及人口皆開始衰退，廢氣以及噪音等等的環境問題讓當地居民不得不集結起來，向政府表達抗議。

被害人數眾多 甚至超越戰時空襲

日本政府在1963年派出了由一流學者組成的黑川調查團，以調查四日市市所發生的嚴重大氣污染問題，並制定了一系列的策略與法律，包括住宅分離以及綠地設置等等，試圖讓工業與居民的安全得到兩立。但在1967年，三重縣縣長強行通過第三精煉廠的建設案，讓四日市市的空氣更進一步的惡化。

根據黑川調查團的統計，四日市市的許多地區都出現了大量的氣喘患者，尤其市第一精煉廠所在的鹽濱地區，更有約40%的民眾表示自己的身體出現異樣。隨著廢氣的排放量持續增加，當地的死亡以及自殺病例頻傳，在2008年的統計中，因為公害導致的死亡人數高達946人，甚至超越了戰時空襲的死亡人數（按：二戰時的四日市空襲共造成當地808人死亡）。

【延伸閲讀】1971全日空58號班機空難：與自衛隊飛機相撞解體 天空下起活人雨

+ 20

制定一系列法律 逐步改善大氣污染問題

1967年，四日市哮喘的患者們對當地重工業區的企業提出了民事訴訟，包括三菱、中部電力等企業皆被告上法院。在經過漫長的訴訟流程後，地方法院於1972年判決企業們因共同不法行為導致大氣污染與危害當地市民健康，應當予以賠償，而企業們也不再上訴，並立下了為了防止公害而努力的約定。

隨著訴訟進行的途中，日本政府也制定一系列的法律，包括「大氣污染防治法」、「三重縣公害防止條例」等等，以限制當地企業的廢氣以及二氧化硫排放量，其成果更是讓四日市市在1995年獲得聯合國全球500佳環境獎的肯定。儘管如此，過去的傷痕仍然無法抹滅，2015年，四日市市政府在四日市站西側的四日市市立博物館建設了「四日市公害與環境未來館」，希望藉此提醒人們這片土地上發生的故事。

日本經濟高度成長期最沉重的傷痛

作為公害病中唯一的大氣污染，四日市哮喘可以說是最棘手的公害病之一，必須透過漫長的時間才能改善當地的空氣品質，就算在判決結束後，這起公害病依然持續在四日市市肆虐，也迫使日本政府制定更多的法律，可以說是影響日本最為深遠的公害病，為日本的經濟高度成長期抹上一道最沉重的傷痛。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】