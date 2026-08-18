男友去旅行從不買漫遊數據卡　有免費WiFi才說句晚安　網民：正常

對不少人而言，出國一定要有網路才安心，不過一名女網友分享，男友出國從不買網卡，都靠別人的熱點或免費Wi-Fi，所以出國期間通常只會傳「早安、晚安」來報平安，讓她哭笑不得。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

對不少人而言，出國一定要有網路才安心。（AI生成圖片）

這名女網友在Dcard以「男友出國不辦網路？」為題，指出男友出國從來不買網卡，都會在當地連家人的熱點或是免費的Wi-Fi。

所以每次他跟家人或朋友出國，都只會跟她說早安、晚安，讓她相當好奇：

有人的另一半也是這樣嗎？

貼文一出後，不少網友都表示：

「可能覺得難得出國清淨了，辦網卡還會收到一堆訊息很煩吧」

「大部分男生出國又不會開直播或發IG限動，也不會無止盡的打卡，我出國頂多用GPS和回飯店（酒店）傳LINE而已」

「離線地圖可以先下載，不辦其實沒差，用GPS仍可定位」

「如果不是獨旅好像可以理解」

「交通發達的國家不辦沒差」



此外，也有網友分享自身經驗，指出：

「我爸媽環遊世界應該超過50個國家，也是出國堅持不辦網路，他們講了好幾次到哪都有Wi-Fi，我還是難以想像他們怎麼做到的」

「我和朋友一起出國，對方真的沒在用Google Maps，直接拿著實體地圖就能找到路」

「我在日本住一年，那段期間就是在家看好路線，因為列車班次很多，隨機搭隨機下車，再隨心所欲的亂走，其實很好玩的，可以觀察到更多景色」



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