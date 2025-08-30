出國旅遊最怕不是冇錢？網友熱議點名2大困擾：遇到會很掃興
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況和天氣是最多人在意的因素。
原PO在PTT發文表示，之前常常出國去玩，但在外國不像在台灣吃東西那麼方便，只能隨便亂吃，讓她很煩惱在外國無法每天三餐、餐餐都能吃到五種以上的蔬菜。對此她也想問大家，「出國旅遊最煩惱什麼？金錢除外」。
【相關閱讀】旅遊出國「1行為」讓他自我懷疑是初老症狀 網友齊搖頭：很正常（點圖放大閱讀）：
+5
貼文引起不少討論：
「特休不夠，玩太少天」、
「煩惱假期不夠而已」、
「應該是怕時間過太快，怎麼樣都玩不夠」、
「行李箱不夠採購物美價廉的東西」、
「煩惱錢不夠用」、
「煩惱回不了國」、
「吃喝不合胃口」。
最多人擔心的則是身體狀況：
「跟妳一樣耶，擔心蔬菜類吃不夠，我前幾天出去玩大概五天，結果排便品質變差」、
「便秘」、
「最煩惱可能感冒身體不適」、
「最怕身體不舒服，會很掃興」、
「最煩惱跟隨的家人生病吧，我妹每次跟去日本，每次都生病」、
「跟小孩出去的話，就擔心生病」；
【延伸閱讀】台灣遊客東京上野車站「超失禮行為」惹怒全場 日本站務員出手了（點圖放大閱讀）：
+10
天氣也是不少人在意的因素：
「天氣啊」、
「應該是天氣吧，天氣不好去哪都不方便」、
「不要下雨」。
旅遊排滿行程必到知名景點打卡？網友揭有錢人出國1舉動引發熱議同事請喪假出國旅遊！他不解發問「還有心情玩」？引起網友熱議尷尬！女網友日本旅遊「爆買性玩具」過海關慘被截 當眾逐件翻出日本旅遊「信用卡陷阱」3日遇4次！旅日達人提醒別這樣做：會變貴韓國旅遊注意！遊客去汗蒸幕「1常見壞習慣」捱轟：活在自己世界
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】