出國旅遊最怕不是冇錢？網友熱議點名2大困擾：遇到會很掃興

出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況和天氣是最多人在意的因素。



原PO在PTT發文表示，之前常常出國去玩，但在外國不像在台灣吃東西那麼方便，只能隨便亂吃，讓她很煩惱在外國無法每天三餐、餐餐都能吃到五種以上的蔬菜。對此她也想問大家，「出國旅遊最煩惱什麼？金錢除外」。

貼文引起不少討論：

「特休不夠，玩太少天」、

「煩惱假期不夠而已」、

「應該是怕時間過太快，怎麼樣都玩不夠」、

「行李箱不夠採購物美價廉的東西」、

「煩惱錢不夠用」、

「煩惱回不了國」、

「吃喝不合胃口」。



最多人擔心的則是身體狀況：

「跟妳一樣耶，擔心蔬菜類吃不夠，我前幾天出去玩大概五天，結果排便品質變差」、

「便秘」、

「最煩惱可能感冒身體不適」、

「最怕身體不舒服，會很掃興」、

「最煩惱跟隨的家人生病吧，我妹每次跟去日本，每次都生病」、

「跟小孩出去的話，就擔心生病」；



天氣也是不少人在意的因素：

「天氣啊」、

「應該是天氣吧，天氣不好去哪都不方便」、

「不要下雨」。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】