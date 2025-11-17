旅遊禁忌｜全球多地機場禁1款行李箱　用錯隨時無法登機、監禁3年

旅遊禁忌｜每次旅行，行李箱就是你的最佳夥伴！不過只要你一不留神，這款行李箱便可能成為旅途中的最大陷阱，甚至令你要負上刑事責任！到底是哪款行李箱全球多地禁用？有哪間航空公司或機場禁用？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了香港、台灣及日本三地關於行李箱的最新、最嚴格的相關規定與懲罰條例，即看下文啦！



行李箱｜全球多個機場禁用哪款行李箱？

近年來，一種設計新穎、高科技的電動行李箱（智能行李箱），已潛入全球不少旅人的購物清單，它的便利性非常高，有人使用它作為代步工具；亦有人使用它充電。不過，香港國際機場、英國倫敦的機場、新加坡樟宜國際機場、日本東京羽田機場、關西國際機場、中部國際機場，以及台灣桃園國際機場等，都已表明經禁止使用這款電動行李箱！

行李箱｜用這款行李箱的後果？

由於大部分電動行李箱都內建鋰離子電池，由於鋰電池有潛在的過熱和起火風險，多間航空公司及機場對其運輸和使用有嚴格規定。若違反其規定，輕則可能需要在機場拋棄該行李箱；重則罰款甚至入獄！

行李箱｜在日本違規隨時入獄3年！

根據日本道路交通法，電動行李箱被視為「附有原動機的車輛」，在無牌、無駕駛執照的情況下，不得在公路上行駛。（東京航空局官方圖片）

據NHK等日媒報道，於去年3月在大阪，有一名30多歲中國籍女留學生因在行人道上違規使用電動行李箱，電動行李箱最高時速達一小時13公里，而且被攔查時未能出示執照，最終遭檢控。

根據日本道路交通法，電動行李箱被視為「附有原動機的車輛」，在無牌、無駕駛執照的情況下，不得在公路上行駛。換句話說，在機場上騎乘也即屬違規。違規者有機會被罰款高達50萬日圓（約$25,112），甚至面臨3年以下的有期徒刑！

此外，全日空航空（ANA）以及日本航空（JAL），均表明不允許攜帶電動行李箱登機！

行李箱｜台北桃園機場也發公告

台北桃園國際機場於今年1月3日也發出公告，指在航廈內禁止騎乘或使用自行車、滑板車、電動行李箱及滑板等載具，請用牽行或使用行李推車運送，以避免發生碰撞。

台北桃園國際機場於今年1月3日也發出公告，指在航廈內禁止騎乘或使用自行車、滑板車、電動行李箱及滑板等載具，請用牽行或使用行李推車運送，以避免發生碰撞。（FB@桃園國際機場 Taoyuan International Airport）

至於台灣的華航和星宇航空也規定，若無法拆卸電動行李箱的鋰電池，以鋰金屬含量0.3克g或電容量2.7瓦時（Wh）為標準，超過就不得攜帶或托運；可拆卸鋰電池者，電容量須小於每小時160瓦時。

還有，根據中華航空的危險品須知，電動滑板行李箱等設備若內建不可拆卸的鋰電池，也是禁止攜帶上機！

行李箱｜在香港使用隨時監禁3個月？

根據運輸署指出，現時使用所有「電動可移動工具」均可能違法，待將來完成立法程序，市民便可在香港合法地使用出產時已獲得認證的「電動可移動工具」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（8）條表明，任何人若無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，即屬犯罪，可被罰款$2,000或監禁3個月。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（8）條表明，任何人若無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；都有機會被罰款2,000元或監禁3個月。（香港國際機場官方圖片）

此外，國泰航空也在今年起，推行「智能行李」新管理措施，不可拆卸鋰電池的智能行李，將不得寄艙或手提登機；可拆卸的鋰電池物品須放置在手提行李內，並須符合現行攜帶備用鋰電池之相關規定！

