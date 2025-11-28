女網紅澳洲旅遊為出片　強搶袋熊BB惹公憤　回美國後被捕

美國一名女網紅瓊斯（Sam Jones）今年3月到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，此事引發當地網友憤怒，甚至招致澳洲政府批評。後來她悄悄返回美國，如今傳出在懷俄明州（Wyoming）被捕的消息。



美媒指，瓊斯在懷俄明州被捕後遭關押在薩布萊特郡（Sublette）監獄中，她涉嫌謊報自己住址，瓊斯也不是她的本名（薩曼莎，Samantha Strable），為了獲取當地狩獵許可證，她謊稱自己居住在懷俄明州，同時在沒有嚮導的情況下到荒野區狩獵，這使她面臨8項相關罪名指控。

2025年3月，美國一名女網紅到澳洲旅遊時為了拍片竟強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。（IG@samstrays_somewhere）

瓊斯在網絡上自稱是野生動物學家和環境科學家，她此前到澳洲旅遊期間強行把袋熊寶寶抱走，袋熊媽媽發現後，則驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而瓊斯卻沒有停下來，只顧對鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶。

她把上述過程的影片上傳到IG上，隨即引起外界大量批評，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也分別批評瓊斯的行為。

她之後在3月14日在社交媒體Instagram上發文道歉，並指自己因此事而收到數千條死亡威脅。